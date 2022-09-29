Почти половина женщин в мире с этим сталкивается — что такое киста яичника, какие ее виды и лечение

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Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 29 сентября 2022, 15:00
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Фото: Pexels

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