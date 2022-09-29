Почти половина женщин в мире с этим сталкивается — что такое киста яичника, какие ее виды и лечение

У многих женщин в течение жизни развивается хотя бы одна киста. По статистике с такой проблемой сталкивается половина женского населения планеты.

Некоторые женщины узнают об этой болезни в начале ее формирования, а некоторые годами живут, ничего не подозревая, пока не произойдет, например, разрыв кисты или перекручивание. Тогда операционного вмешательства не избежать.

Киста — это мешок, наполненный жидкостью, — рассказывает гинеколог Елена Купрюшина.

Какие существуют виды кисты яичников

Кисты яичников бывают:

дермоидные;

эндометриоидные;

фолликулярные;

кисты желтого тела;

кисты на фоне синдрома поликистозных яичников.

Фолликулярная содержит яйцеклетку, которая так и не дошла до своей окончательной стадии развития.

Киста желтого тела возникает, если яйцеклетка все же вышла, но не произошло регрессии мешочка, в котором она была. Тогда там может образовываться жидкость, формирующая кисту.

Дермоидная киста — это мешочек, в котором есть волосы, жир, ногти, зубы и другие ткани. Возникают преимущественно с рождения. Связана с неправильным мигрированием клеток во время внутриутробного развития.

Цистаденомы — доброкачественные новообразования.

Эндометриомы связаны с эндометриозом, который “мигрирует не туда”.

Кисты на фоне СПКЯ — в этом варианте яичники содержат множество кист, вызывая увеличение яичников, также могут вызвать бесплодие.

Симптомы кисты яичников

Преимущественно при этой проблеме характерны следующие симптомы:

вздутие живота;

болезненные походы в туалет;

боль в области таза;

боль в пояснице, бедре;

болезненность молочных желез;

тошнота/рвота.

Серьезные симптомы, указывающие на разрыв или перекручивание кисты яичника:

сильная, острая тазовая боль;

высокая температура;

обморок, головокружение;

учащенное дыхание.

Большинство кист — доброкачественные. Они проходят самостоятельно без лечения, но если киста скручивается или разрывается, нарушается кровоснабжение яичника. Это может закончиться внутренним кровотечением и гибелью яичника.

Диагностика кисты

Гинеколог может обнаружить кисту во время обычного осмотра, если она большая, или во время УЗИ органов малого таза. После этого врач может направить на дообследование, например, компьютерную томографию или МРТ-исследование.

Лечение кисты

Сначала может быть просто наблюдение, если маленькая киста без осложнений.

Другим вариантом может являться гормональная терапия. Врач назначает пациентке противозачаточные препараты на три месяца

Другим лечением может быть лапараскопия — малоинвазивная операция с помощью трех проколов по 1 см в районе пупка и по бокам. Хирурги преимущественно проводят такие операции, если нет осложнений.

Также помочь побороть кисту может лапаратомия — разрез брюшной полости. Обычно такую ​​операцию делают, когда киста уже лопнула или была перекручена, когда надо не медлить и срочно оперировать.

Как понять, что киста может быть злокачественной

На то, что киста может быть злокачественной, указывают следующие симптомы:

изменение менструального цикла;

длительная тазовая боль;

потеря аппетита;

непонятная и стремительная потеря веса;

увеличение размеров живота.

Чаще всего кисты яичников рассасываются самостоятельно. Поскольку большинство кист исчезают в течение нескольких недель или месяцев, врач может не сразу порекомендовать план лечения, а предложить наблюдение под контролем УЗИ в течение трех месяцев.

Медики рекомендуют женщинам проходить профилактические обследования у гинеколога хотя бы раз в полгода.

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