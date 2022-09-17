От патологий до рака шейки матки: кому и когда показана вакцинация от ВПЧ? Объясняет гинеколог

Папилломавирус человека очень распространен во всем мире. Чаще всего он передается через половой контакт, а большинство людей инфицируются вскоре после начала половой жизни.
Инфекция вызывает рак шейки матки — один из самых распространенных видов рака. Акушер-гинеколог Ольга Чепур ответила на самые распространенные вопросы, связанные с ВПЧ.
Читай, что такое вирус папилломы человека, когда проводят вакцинацию от ВПЧ и сколько она стоит, в материале.
По словам гинеколога, вирус папилломы человека — это самая распространенная инфекция, преимущественно передающаяся половым путем.
Она поражает слизистую и кожу. Когда-то в большинстве стран вакцину против папилломавирусной инфекции вводили только девушкам от девяти лет, а также женщинам.
Уже позже в некоторых странах такую прививку начали делать и мальчикам. Первыми это делали врачи в Великобритании и Израиле.
Вакцинация от папилломавируса позволяет остановить его передачу от человека к человеку, лучше защитить девушек от риска рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса.
ВПЧ насчитывает около 100 типов! Однако не все они опасны. Они делятся на две группы: высокоонкогенного риска и низкого.
ВПЧ насчитывает около 100 типов! Однако не все они опасны. Они делятся на две группы: высокоонкогенного риска и низкого.
ВПЧ низкоонкогенного риска приводят к кондиломам. Это — не онкопатология. А высокоонкогенный тип приводит к патологии. У женщин наиболее распространенной патологией является патология шейки матки. ВПЧ приводит также к раку вульвы, влагалища, ануса и гортани. Также ВПЧ опасен для мужчин. ВПЧ у мужчин приводит к утру ануса, раку полового члена и гортани, — объясняет врач.
ВПЧ передается половым путем, то есть большинство людей инфицируются после начала половой жизни. Более 80% этой инфекции в течение первых двух лет исчезает сама по себе.
У некоторых людей ВПЧ проникает в эпителий и приводит к различным изменениям. Сначала к предраковым, а затем — к раковым, если не будет своевременной диагностики.
Особое внимание врачи уделяют 16 и 18 типам. Именно они приводят к онкопатологиям.
У ВИЧ-инфицированных людей с пониженным иммунитетом риск развития рака шейки матки, рака гортани и ануса, половых органов в семь – восемь раз выше, чем у людей, у которых ВИЧ отсутствует. Поэтому ВИЧ-инфицированных людей мы всегда вакцинируем. Рак шейки матки можно диагностировать на ранней стадии, но лучше сделать профилактику, — сказала гинеколог.
У ВИЧ-инфицированных людей с пониженным иммунитетом риск развития рака шейки матки, рака гортани и ануса, половых органов в семь – восемь раз выше, чем у людей, у которых ВИЧ отсутствует. Поэтому ВИЧ-инфицированных людей мы всегда вакцинируем. Рак шейки матки можно диагностировать на ранней стадии, но лучше сделать профилактику, — сказала гинеколог.
Существует вакцинация от ВПЧ (скрининг). Скрининг патологии шейки матки существует первичный и вторичный.
Первичная профилактика — это вакцинация, вторичная — это регулярное посещение гинеколога и регулярные скрининги.
Вакцинация от вируса папилломы человека — это начало конца рака шейки матки.
Вакцинация от вируса папилломы человека — это начало конца рака шейки матки.
— Обычно самый эффективный возраст для вакцинации от ВПЧ — до начала половой жизни (с 9 до 15 лет). Вакцинируют как мальчиков, так и девочек. Вакцин от ВПЧ две: церварикс и гардасил. Гардасил бывает четырехкомпонентным и девятикомпонентным.
К сожалению, девятикомпонентных вакцин в Украине нет. Ее поставки планировались в 2024 году, но в связи с российско-украинской войной мы не знаем, когда это случится, — отметила Ольга Чепур.
Сейчас на рынке есть церварикс и гардасил. Гардасил — это четырехкомпонентная вакцина, защищающая от 16 или 18 высокого онкогенного типа, а также низкого — 6 и 11, приводящих к обнаружению кондилом.
Вакцина считается наиболее эффективной тогда, когда мы вводим ее девочкам, мальчикам и взрослым до начала половой жизни, то есть до инфицирования. Сейчас мы вакцинируем от ВПЧ людей до 45 лет, — сказала врач.
Вакцина считается наиболее эффективной тогда, когда мы вводим ее девочкам, мальчикам и взрослым до начала половой жизни, то есть до инфицирования. Сейчас мы вакцинируем от ВПЧ людей до 45 лет, — сказала врач.
В мире проводились разнообразные исследования по вакцине гардасила, защищающей от инфицирования. Но если инфицирование уже проникло в организм, вакцина уменьшает риски персистирования вируса, то есть его размножения в организме.
Существуют исследования, доказавшие, что после лечения тяжелой дисплазии шейки матки вакцина профилактирует риски рецидива тяжелой дисплазии в четыре раза до 45 лет (как у мужчин, так и у женщин) — отметила гинеколог.
Существуют исследования, доказавшие, что после лечения тяжелой дисплазии шейки матки вакцина профилактирует риски рецидива тяжелой дисплазии в четыре раза до 45 лет (как у мужчин, так и у женщин) — отметила гинеколог.
К лету 2022 года в Украине схемы вакцинации были для всех одинаковые. То есть мы вакцинировали человека три раза (в течение полугода). Сейчас мы вакцинируем людей два раза. Один раз до начала половой жизни и один раз — в начале. Но если дисплазия уже есть, мы рекомендуем ввести вакцину через шесть месяцев (вторую дозу).
В принципе сейчас достаточный эффект можно получить с одной дозы. Три дозы мы оставляем пациентам, которые инфицированы ВИЧ. Или врачам, которые занимаются патологией шейки матки и во время лечения вдыхают пар, содержащий ВПЧ. Таких людей мы вакцинируем по старой схеме. Если у человека обнаружен ВПЧ, то вакцина уменьшает персистирование вируса, и после лечения патологии шейки матки профилактирует риск рецидива в четыре раза! — отметила Ольга.
Вакцинацию проводят один раз. Здоровому человеку не следует проводить повторную вакцинацию. Стоит вакцина от ВПЧ от 5 до 6 тыс. грн (одна доза). Однако цена зависит от курса доллара, — сказала эксперт.
Побочных реакций организма на вакцину нет, потому что она не содержит живой вирус. Но бывают случаи, когда вакцинированные сообщают о боли в месте укола.
Вакцинацию от вируса папилломы человека проводят врачи-гинекологи, урологи и педиатры. Однако в первую очередь это должны делать именно педиатры.
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