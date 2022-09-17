От патологий до рака шейки матки: кому и когда показана вакцинация от ВПЧ? Объясняет гинеколог

Папилломавирус человека очень распространен во всем мире. Чаще всего он передается через половой контакт, а большинство людей инфицируются вскоре после начала половой жизни.

Инфекция вызывает рак шейки матки — один из самых распространенных видов рака. Акушер-гинеколог Ольга Чепур ответила на самые распространенные вопросы, связанные с ВПЧ.

Читай, что такое вирус папилломы человека, когда проводят вакцинацию от ВПЧ и сколько она стоит, в материале.

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Чем опасен ВПЧ и как проявляется

По словам гинеколога, вирус папилломы человека — это самая распространенная инфекция, преимущественно передающаяся половым путем.

Она поражает слизистую и кожу. Когда-то в большинстве стран вакцину против папилломавирусной инфекции вводили только девушкам от девяти лет, а также женщинам.

Уже позже в некоторых странах такую ​​прививку начали делать и мальчикам. Первыми это делали врачи в Великобритании и Израиле.

Вакцинация от папилломавируса позволяет остановить его передачу от человека к человеку, лучше защитить девушек от риска рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса.

Какие типы ВПЧ наиболее опасны

ВПЧ насчитывает около 100 типов! Однако не все они опасны. Они делятся на две группы: высокоонкогенного риска и низкого.

ВПЧ низкоонкогенного риска приводят к кондиломам. Это — не онкопатология. А высокоонкогенный тип приводит к патологии. У женщин наиболее распространенной патологией является патология шейки матки. ВПЧ приводит также к раку вульвы, влагалища, ануса и гортани. Также ВПЧ опасен для мужчин. ВПЧ у мужчин приводит к утру ануса, раку полового члена и гортани, — объясняет врач.

Способы инфицирования ВПЧ

ВПЧ передается половым путем, то есть большинство людей инфицируются после начала половой жизни. Более 80% этой инфекции в течение первых двух лет исчезает сама по себе.

У некоторых людей ВПЧ проникает в эпителий и приводит к различным изменениям. Сначала к предраковым, а затем — к раковым, если не будет своевременной диагностики.

Особое внимание врачи уделяют 16 и 18 типам. Именно они приводят к онкопатологиям.

У ВИЧ-инфицированных людей с пониженным иммунитетом риск развития рака шейки матки, рака гортани и ануса, половых органов в семь – восемь раз выше, чем у людей, у которых ВИЧ отсутствует. Поэтому ВИЧ-инфицированных людей мы всегда вакцинируем. Рак шейки матки можно диагностировать на ранней стадии, но лучше сделать профилактику, — сказала гинеколог.

Что такое вакцинация от ВПЧ: когда и кому она показана

Существует вакцинация от ВПЧ (скрининг). Скрининг патологии шейки матки существует первичный и вторичный.

Первичная профилактика — это вакцинация, вторичная — это регулярное посещение гинеколога и регулярные скрининги.

Всем ли нужно вакцинироваться от ВПЧ

Вакцинация от вируса папилломы человека — это начало конца рака шейки матки.

— Обычно самый эффективный возраст для вакцинации от ВПЧ — до начала половой жизни (с 9 до 15 лет). Вакцинируют как мальчиков, так и девочек. Вакцин от ВПЧ две: церварикс и гардасил. Гардасил бывает четырехкомпонентным и девятикомпонентным.

К сожалению, девятикомпонентных вакцин в Украине нет. Ее поставки планировались в 2024 году, но в связи с российско-украинской войной мы не знаем, когда это случится, — отметила Ольга Чепур.

Какими вакцинами можно вакцинироваться и какая из них лучшая

Сейчас на рынке есть церварикс и гардасил. Гардасил — это четырехкомпонентная вакцина, защищающая от 16 или 18 высокого онкогенного типа, а также низкого — 6 и 11, приводящих к обнаружению кондилом.

Вакцина считается наиболее эффективной тогда, когда мы вводим ее девочкам, мальчикам и взрослым до начала половой жизни, то есть до инфицирования. Сейчас мы вакцинируем от ВПЧ людей до 45 лет, — сказала врач.

Действенна ли вакцина, если в организме уже обнаружено ВПЧ

В мире проводились разнообразные исследования по вакцине гардасила, защищающей от инфицирования. Но если инфицирование уже проникло в организм, вакцина уменьшает риски персистирования вируса, то есть его размножения в организме.

Существуют исследования, доказавшие, что после лечения тяжелой дисплазии шейки матки вакцина профилактирует риски рецидива тяжелой дисплазии в четыре раза до 45 лет (как у мужчин, так и у женщин) — отметила гинеколог.

Сколько существует вакцин и с какой периодичностью нужно колоть?

К лету 2022 года в Украине схемы вакцинации были для всех одинаковые. То есть мы вакцинировали человека три раза (в течение полугода). Сейчас мы вакцинируем людей два раза. Один раз до начала половой жизни и один раз — в начале. Но если дисплазия уже есть, мы рекомендуем ввести вакцину через шесть месяцев (вторую дозу).

В принципе сейчас достаточный эффект можно получить с одной дозы. Три дозы мы оставляем пациентам, которые инфицированы ВИЧ. Или врачам, которые занимаются патологией шейки матки и во время лечения вдыхают пар, содержащий ВПЧ. Таких людей мы вакцинируем по старой схеме. Если у человека обнаружен ВПЧ, то вакцина уменьшает персистирование вируса, и после лечения патологии шейки матки профилактирует риск рецидива в четыре раза! — отметила Ольга.

Сколько стоит вакцина от ВПЧ и как долго защищает вакцинация

Вакцинацию проводят один раз. Здоровому человеку не следует проводить повторную вакцинацию. Стоит вакцина от ВПЧ от 5 до 6 тыс. грн (одна доза). Однако цена зависит от курса доллара, — сказала эксперт.

Есть ли побочные эффекты после вакцинации ВПЧ и какие именно

Побочных реакций организма на вакцину нет, потому что она не содержит живой вирус. Но бывают случаи, когда вакцинированные сообщают о боли в месте укола.

Какой врач делает вакцинацию от ВПЧ

Вакцинацию от вируса папилломы человека проводят врачи-гинекологи, урологи и педиатры. Однако в первую очередь это должны делать именно педиатры.

Как можно профилактировать РШМ?

Регулярно проходи скрининг на РШМ и посещай гинеколога как минимум раз в год.

Правильно используй презервативы. Они частично могут защитить от инфицирования ВПЧ. Однако помни, что вирус может инфицировать участки, не защищенные презервативом. Этот способ контрацепции защищает не менее чем на 100%.

Ограничь количество сексуальных партнеров до одного, для которого ты тоже являешься единственным партнером. Это значительно снижает риск инфицирования ВПЧ.

Еще одной проблемой для здоровья женщины являются болезненные критические дни. Сильная боль при менструации может являться признаком проблем, в частности, эндометриоза. Раньше мы рассказывали об этом подробнее.

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