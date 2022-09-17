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От патологий до рака шейки матки: кому и когда показана вакцинация от ВПЧ? Объясняет гинеколог

Анна Голишевская, редактор сайта 17 сентября 2022, 13:00
вакцинація від ВПЛ
Фото: Unsplash

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