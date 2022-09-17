Від патологій до раку шийки матки: кому і коли показана вакцинація від ВПЛ? Пояснює гінеколог

Папіломавірус людини надзвичайно поширений у всьому світі. Найчастіше він передається через статевий контакт, а більшість людей інфікуються невдовзі після початку статевого життя.

Інфекція викликає рак шийки матки — один із найпоширеніших видів раку. Акушер-гінеколог Ольга Чепур відповіла на найпоширеніші питання, пов’язані з ВПЛ.

Читай, що таке вірус папіломи людини, коли проводять вакцинацію від ВПЛ та скільки вона коштує, в матеріалі.

Чим небезпечний ВПЛ та як проявляється

За словами гінеколога, вірус папіломи людини — це найпоширеніша інфекція, яка переважно передається статевим шляхом.

Вона вражає слизову оболонку та шкіру. Колись у більшості країн вакцину проти папіломавірусної інфекції вводили лише дівчатам від дев’яти років, а також жінкам.

Уже пізніше в деяких країнах таке щеплення почали робити й хлопчикам. Першими це робили лікарі в Великій Британії та Ізраїлі.

Вакцинація від папіломавірусу дає змогу зупинити його передавання від людини до людини, краще захистити дівчат від ризику раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота і горла, статевих органів і ануса.

Які типи ВПЛ найнебезпечніші

ВПЛ нарахувує близько 100 типів! Однак не всі вони є небезпечними. Вони поділяються на дві групи: високоонкогенного ризику та низького.

— ВПЛ низькоонкогенного ризику приводять до кондилом. Це — не онкопатологія. Натомість високоонкогенний тип призводить до патології. У жінок найрозповсюдженішою патологією є патологія шийки матки. ВПЛ призводить також до раку вульви, піхви, ануса та гортані. Також ВПЛ є небезпечним для чоловіків. ВПЛ у чоловіків призводить до ранку ануса, пеніса та гортані, — пояснює лікарка.

Способи інфікування ВПЛ

ВПЛ передається статевим шляхом, тобто більшість людей інфікуються після початку ведення статевого життя. Понад 80% цієї інфекції протягом перших двох років зникають самі собою.

У деяких людей ВПЛ проникає в епітелій та призводить до різноманітних змін. Спочатку до передракових, а потім — до ракових, якщо не буде своєчасної діагностики. Особливу увагу лікарі приділяють 16 та 18 типам. Саме вони приводять до онкопатологій.

У ВІЛ-інфікованих людей зі зниженим імунітетом ризик розвитку раку шийки матки, раку гортані, анусу, статевих органів у сім – вісім разів вищий, ніж у людей, у яких ВІЛ відсутній. Тому ВІЛ-інфікованих людей ми завжди вакцинуємо. Рак шийки матки можна діагностувати на ранній стадії, але краще зробити профілактику, — сказала гінекологиня.

Що таке вакцинація від ВПЛ: коли і кому вона показана

Існує вакцинація від ВПЛ (скринінг). Скринінг патології шийки матки існує первинний та вторинний. Первинна профілактика — це вакцинація, вторинна — регулярне відвідування гінеколога та регулярні скринінги.

Чи всім треба вакцинуватися від ВПЛ

Вакцинація від вірусу папіломи людини — це початок кінця раку шийки матки.

— Зазвичай найефективніший вік для вакцинації від ВПЛ — до початку статевого життя, з 9 до 15 років). Вакцинують як хлопчиків, так і дівчат. Вакцин від ВПЛ є дві: церкварикс і гардасил. Гардасил буває чотирьохкомпонентним або девятикомпонентним.

На жаль, дев’ятикомпонентної вакцини в Україні немає. Її поставки планувалися у 2024 році, але у зв’язку з російсько-українською війною ми не знаємо, коли це трапиться, — зазначила Ольга Чепур.

Якими вакцинами можна вакцинуватися, та яка з них найкраща

Зараз на ринку є церварикс і гардасил. Гардасил — це чотирьохкомпонентна вакцина, яка захищає від 16 або 18 високого онкогенного типу, а також низького — 6 і 11, котрі призводять до виявлення кондилом.

Вакцина вважається найефективнішою тоді, коли ми вводимо її дівчаткам, хлопчикам і дорослим до початку статевого життя, тобто до інфікування. Зараз ми вакцинуємо від ВПЛ людей до 45 років, — сказала лікарка.

Чи дієва вакцина, якщо в організмі вже виявлено ВПЛ

У світі проводилися різноманітні дослідження вакцини гардасилу, яка захищає від інфікування. Втім, якщо інфекція вже потрапила в організм, вакцина зменшує ризики персистування вірусу, тобто його розмноження в організмі.

Існують дослідження, які довели, що після лікування важкої дисплазії шийки матки вакцина профілактує ризики рецидиву важкої дисплазії учетверо до 45 років (як у чоловіків, так і жінок), — зазначила гінекологиня.

Скільки існує вакцин та з якою періодичністю треба колоти?

— До літа 2022 року в Україні схеми вакцинації були для всіх однакові. Тобто ми вакцинували людину тричі протягом півроку. Зараз ми вакцинуємо людей двічі. Один раз до початку статевого життя і один раз — на початку. Але якщо дисплазія вже є, ми рекомендуємо ввести вакцину через шість місяців (другу дозу).

В принципі, зараз достатній ефект можна отримати з однієї дози. Три дози ми залишаємо тим пацієнтам, котрі інфіковані ВІЛ. Або лікарям, які займаються патологією шийки матки і під час лікування вдихають пар, що містить ВПЛ. Таких людей ми вакцинуємо за старою схемою. Якщо в людини виявлено ВПЛ, то вакцина зменшує персистування вірусу та після лікування патології шийки матки профілактує ризик рецидиву учетверо! — зазначила Ольга.

Скільки коштує вакцина від ВПЛ та як надовго захищає вакцинація

Вакцину роблять один раз. Здоровій людині не потрібно повторно вакцинуватися. Коштує вакцина від ВПЛ від 5 до 6 тис. грн (одна доза). Однак ціна залежить від курсу долара.

Чи є побічні ефекти після вакцинації ВПЛ та які саме

Побічних реакцій організму на вакцину немає, тому що вона не містить живого вірусу. Та бувають випадки, коли вакциновані повідомляють про біль у місці укола.

Який лікар робить вакцинацію від ВПЛ

Вакцинацію від вірусу папіломи людини проводять лікарі-гінекологи, урологи та педіатри. Однак передусім це мають робити саме педіатри.

Як можна профілактувати РШМ?

Регулярно проходь скринінг на РШМ та відвідуй гінеколога принаймні раз на рік.

Правильно використовуй презервативи. Вони частково можуть захистити від інфікування ВПЛ. Проте пам’ятай, що вірус може інфікувати ділянки, не захищені презервативом. Цей спосіб контрацепції захищає не на 100%.

Обмеж кількість сексуальних партнерів до одного, для якого ти теж є єдиним партнером. Це значно знижує ризик інфікування ВПЛ.

Ще однією проблемою для здоров’я жінки є болючі критичні дні. Сильний біль при менструації може бути ознакою проблем, зокрема, ендометріозу. Раніше ми розповідали про це детальніше.