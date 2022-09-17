Від патологій до раку шийки матки: кому і коли показана вакцинація від ВПЛ? Пояснює гінеколог

Папіломавірус людини надзвичайно поширений у всьому світі. Найчастіше він передається через статевий контакт, а більшість людей інфікуються невдовзі після початку статевого життя.
Інфекція викликає рак шийки матки — один із найпоширеніших видів раку. Акушер-гінеколог Ольга Чепур відповіла на найпоширеніші питання, пов’язані з ВПЛ.
Читай, що таке вірус папіломи людини, коли проводять вакцинацію від ВПЛ та скільки вона коштує, в матеріалі.
За словами гінеколога, вірус папіломи людини — це найпоширеніша інфекція, яка переважно передається статевим шляхом.
Вона вражає слизову оболонку та шкіру. Колись у більшості країн вакцину проти папіломавірусної інфекції вводили лише дівчатам від дев’яти років, а також жінкам.
Уже пізніше в деяких країнах таке щеплення почали робити й хлопчикам. Першими це робили лікарі в Великій Британії та Ізраїлі.
Вакцинація від папіломавірусу дає змогу зупинити його передавання від людини до людини, краще захистити дівчат від ризику раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота і горла, статевих органів і ануса.
ВПЛ нарахувує близько 100 типів! Однак не всі вони є небезпечними. Вони поділяються на дві групи: високоонкогенного ризику та низького.
ВПЛ нарахувує близько 100 типів! Однак не всі вони є небезпечними. Вони поділяються на дві групи: високоонкогенного ризику та низького.
— ВПЛ низькоонкогенного ризику приводять до кондилом. Це — не онкопатологія. Натомість високоонкогенний тип призводить до патології. У жінок найрозповсюдженішою патологією є патологія шийки матки. ВПЛ призводить також до раку вульви, піхви, ануса та гортані. Також ВПЛ є небезпечним для чоловіків. ВПЛ у чоловіків призводить до ранку ануса, пеніса та гортані, — пояснює лікарка.
ВПЛ передається статевим шляхом, тобто більшість людей інфікуються після початку ведення статевого життя. Понад 80% цієї інфекції протягом перших двох років зникають самі собою.
У деяких людей ВПЛ проникає в епітелій та призводить до різноманітних змін. Спочатку до передракових, а потім — до ракових, якщо не буде своєчасної діагностики. Особливу увагу лікарі приділяють 16 та 18 типам. Саме вони приводять до онкопатологій.
У ВІЛ-інфікованих людей зі зниженим імунітетом ризик розвитку раку шийки матки, раку гортані, анусу, статевих органів у сім – вісім разів вищий, ніж у людей, у яких ВІЛ відсутній. Тому ВІЛ-інфікованих людей ми завжди вакцинуємо. Рак шийки матки можна діагностувати на ранній стадії, але краще зробити профілактику, — сказала гінекологиня.
У ВІЛ-інфікованих людей зі зниженим імунітетом ризик розвитку раку шийки матки, раку гортані, анусу, статевих органів у сім – вісім разів вищий, ніж у людей, у яких ВІЛ відсутній. Тому ВІЛ-інфікованих людей ми завжди вакцинуємо. Рак шийки матки можна діагностувати на ранній стадії, але краще зробити профілактику, — сказала гінекологиня.
Існує вакцинація від ВПЛ (скринінг). Скринінг патології шийки матки існує первинний та вторинний. Первинна профілактика — це вакцинація, вторинна — регулярне відвідування гінеколога та регулярні скринінги.
Вакцинація від вірусу папіломи людини — це початок кінця раку шийки матки.
Вакцинація від вірусу папіломи людини — це початок кінця раку шийки матки.
— Зазвичай найефективніший вік для вакцинації від ВПЛ — до початку статевого життя, з 9 до 15 років). Вакцинують як хлопчиків, так і дівчат. Вакцин від ВПЛ є дві: церкварикс і гардасил. Гардасил буває чотирьохкомпонентним або девятикомпонентним.
На жаль, дев’ятикомпонентної вакцини в Україні немає. Її поставки планувалися у 2024 році, але у зв’язку з російсько-українською війною ми не знаємо, коли це трапиться, — зазначила Ольга Чепур.
Зараз на ринку є церварикс і гардасил. Гардасил — це чотирьохкомпонентна вакцина, яка захищає від 16 або 18 високого онкогенного типу, а також низького — 6 і 11, котрі призводять до виявлення кондилом.
Вакцина вважається найефективнішою тоді, коли ми вводимо її дівчаткам, хлопчикам і дорослим до початку статевого життя, тобто до інфікування. Зараз ми вакцинуємо від ВПЛ людей до 45 років, — сказала лікарка.
Вакцина вважається найефективнішою тоді, коли ми вводимо її дівчаткам, хлопчикам і дорослим до початку статевого життя, тобто до інфікування. Зараз ми вакцинуємо від ВПЛ людей до 45 років, — сказала лікарка.
У світі проводилися різноманітні дослідження вакцини гардасилу, яка захищає від інфікування. Втім, якщо інфекція вже потрапила в організм, вакцина зменшує ризики персистування вірусу, тобто його розмноження в організмі.
Існують дослідження, які довели, що після лікування важкої дисплазії шийки матки вакцина профілактує ризики рецидиву важкої дисплазії учетверо до 45 років (як у чоловіків, так і жінок), — зазначила гінекологиня.
Існують дослідження, які довели, що після лікування важкої дисплазії шийки матки вакцина профілактує ризики рецидиву важкої дисплазії учетверо до 45 років (як у чоловіків, так і жінок), — зазначила гінекологиня.
— До літа 2022 року в Україні схеми вакцинації були для всіх однакові. Тобто ми вакцинували людину тричі протягом півроку. Зараз ми вакцинуємо людей двічі. Один раз до початку статевого життя і один раз — на початку. Але якщо дисплазія вже є, ми рекомендуємо ввести вакцину через шість місяців (другу дозу).
В принципі, зараз достатній ефект можна отримати з однієї дози. Три дози ми залишаємо тим пацієнтам, котрі інфіковані ВІЛ. Або лікарям, які займаються патологією шийки матки і під час лікування вдихають пар, що містить ВПЛ. Таких людей ми вакцинуємо за старою схемою. Якщо в людини виявлено ВПЛ, то вакцина зменшує персистування вірусу та після лікування патології шийки матки профілактує ризик рецидиву учетверо! — зазначила Ольга.
Вакцину роблять один раз. Здоровій людині не потрібно повторно вакцинуватися. Коштує вакцина від ВПЛ від 5 до 6 тис. грн (одна доза). Однак ціна залежить від курсу долара.
Побічних реакцій організму на вакцину немає, тому що вона не містить живого вірусу. Та бувають випадки, коли вакциновані повідомляють про біль у місці укола.
Вакцинацію від вірусу папіломи людини проводять лікарі-гінекологи, урологи та педіатри. Однак передусім це мають робити саме педіатри.
Ще однією проблемою для здоров’я жінки є болючі критичні дні. Сильний біль при менструації може бути ознакою проблем, зокрема, ендометріозу. Раніше ми розповідали про це детальніше.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!