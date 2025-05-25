Здоровье и красота

А на маникюре можно подхватить? Развенчиваем мифы о ВИЧ и действительно ли это смертельный вирус

Анастасия Жиденко, редактор сайта 25 мая 2025, 20:00
ВИЧ
Фото Pexels
А на маникюре можно подхватить? Развенчиваем мифы о ВИЧ и действительно ли это смертельный вирус
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