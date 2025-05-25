А на маникюре можно подхватить? Развенчиваем мифы о ВИЧ и действительно ли это смертельный вирус

Я думал, что это меня не касается. Тогда мне было всего 16… — так началась история Ильи, который случайно узнал о своем ВИЧ-положительном статусе.

Сегодня мужчина не только живет полноценной жизнью, но и помогает другим ломать стереотипы и узнавать реальную правду о вирусе. Потому что ВИЧ — это не приговор. О мифах и настоящих фактах о вирусе рассказали hromadske.

Мифы, которые до сих пор живут в социуме

А что, если я заразился (-лась), когда делал (-а) тату или маникюр?, — спрашивают Илью во время лекций. Другие же серьезно интересуются, можно ли подцепить ВИЧ, если комар укусил ВИЧ-положительного человека, а потом — тебя.

Илья объясняет, что вирус не передается через насекомых, слезы, поцелуи, объятия или даже рукопожатие. Чтобы заразиться через слюну, нужно выпить два ведра слюны, отмечает мужчина.

Зато реальный риск — это контакт с биологическими жидкостями, где концентрация вируса высока: кровь, сперма, вагинальные выделения, предэякулят и даже грудное молоко.

На самом деле моя жизнь не изменилась

После случайного теста в комьюнити-центре Илья узнал, что у него ВИЧ. Паники не было. Социальный работник сразу объяснил ему: лечение бесплатное, а терапия позволяет жить как раньше. Четыре года Илья принимает лекарства ежедневно — и достиг неопределяемой вирусной нагрузки (снижение количества вируса в крови ниже порогового уровня — ред.). Это означает, что он не передает вирус половым путем.

Мне просто нужно принимать таблетку ежедневно в конкретное время. Звонит будильник — и я пью лекарство.

ВИЧ не выбирает свою жертву

Самая большая проблема — в отношении к ВИЧ. Общество до сих пор делит людей на своих и чужих, связывая вирус с секс-работниками или наркозависимыми. Но это ошибочное представление: вирус не выбирает по ориентации, профессии или стилю жизни.

Скорее всего, меня инфицировал человек, который сам не знал о своем статусе, — сказал Илья.

В крупных городах ситуация лучше. А в регионах — страх, стигма, давление. Илья припомнил парня, который узнал о ВИЧ и сказал: “Я возьму пистолет родителей и застрелюсь“. Больше пугал не сам вирус, а то, что все узнают о его сексуальной ориентации.

ВИЧ лечится

Большинство людей до сих пор путает ВИЧ и СПИД. На самом деле СПИД — последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается, если не лечиться. Но если принимать терапию, СПИДа не будет. И жизнь будет — полная, счастливая, свободная.

В Украине более 137 тысяч человек живут с ВИЧ. 86% из них получают терапию. А значит — не представляют угрозы другим.

Украина получает терапию для ВИЧ-позитивных, благодаря международной помощи. Основным донором является США. К тому же, недавно в нашей стране запустили пилотный проект по вакцинам, которые заменяют таблетки и действуют до года.

Илья призывает: не бойся тестироваться! ВИЧ — это инфекция, которая контролируется. А вот незнание может стоить здоровья.

В такой момент очень важна любая поддержка — даже от незнакомца.

Ранее мы рассказывали, сколько будет больных, если США не возобновит финансирование USAID.

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