А на манікюрі можна підхопити? Розвінчуємо міфи про ВІЛ та чи дійсно це смертельний вірус

Я думав, що це мене не стосується. Тоді мені було лише 16… — так почалася історія Іллі, який випадково дізнався про свій ВІЛ-позитивний статус.

Сьогодні чоловік не лише живе повноцінним життям, а й допомагає іншим ламати стереотипи та дізнаватися реальну правду про вірус. Бо ВІЛ — це не вирок. Про міфи та справжні факти про вірус розповіли hromadske.

Міфи, що досі живуть у соціумі

А що, якщо я заразився (-лася), коли робив (-ла) тату або манікюр?, — запитують Іллю під час лекцій. Інші ж серйозно цікавляться, чи можна підчепити ВІЛ, якщо комар вкусив ВІЛ-позитивну людину, а потім — тебе.

Ілля пояснює, що вірус не передається через комах, сльози, поцілунки, обійми чи навіть рукостискання. Щоб інфікуватися через слину, треба випити два відра слини, зазначає чоловік.

Натомість реальний ризик — це контакт із біологічними рідинами, де концентрація вірусу висока: кров, сперма, вагінальні виділення, передеякулят та навіть грудне молоко.

Насправді моє життя не змінилося

Після випадкового тесту в ком’юніті-центрі Ілля дізнався, що має ВІЛ. Паніки не було. Соціальний працівник одразу пояснив йому: лікування безкоштовне, а терапія дозволяє жити як раніше. Чотири роки Ілля приймає ліки щодня — і досяг невизначуваного вірусного навантаження (зниження кількості вірусу в крові нижче порогового рівня — ред.). Це означає, що він не передає вірус статевим шляхом.

Мені просто треба приймати таблетку щодня в конкретний час. Дзвонить будильник — і я п’ю ліки.

ВІЛ не обирає свою жертву

Найбільша проблема — у ставленні до ВІЛ-інфікованих. Суспільство досі ділить людей на своїх і чужих, пов’язуючи вірус із секс-працівниками чи наркозалежними. Але це хибне уявлення: вірус не обирає за орієнтацією, професією чи стилем життя.

Найімовірніше, мене інфікувала людина, яка сама не знала про свій статус, — сказав Ілля.

У великих містах ситуація краща. А в регіонах — страх, стигма, тиск. Ілля пригадав хлопця, який дізнався про ВІЛ і сказав: “Я візьму батьків пістолет і застрелюсь“. Більше лякав не сам вірус, а те, що всі дізнаються про його сексуальну орієнтацію.

ВІЛ лікується

Більшість людей й досі плутає ВІЛ і СНІД. Насправді СНІД — остання стадія ВІЛ-інфекції, яка розвивається, якщо не лікуватися. Але якщо приймати терапію, СНІДу не буде. І життя буде — повне, щасливе, вільне.

В Україні понад 137 тисяч людей живуть із ВІЛ. 86% з них отримують терапію. А отже — не становлять загрози іншим.

Україна отримує терапію для ВІЛ-позитивних, завдяки міжнародній допомозі. Основним донором є США. До того ж нещодавно в нашій країні запустили пілотний проєкт із вакцин, які замінюють пігулки та діють до року.

Ілля закликає: не бійся тестуватись! ВІЛ — це інфекція, яка контролюється. А от незнання може вартувати здоров’я.

У такий момент дуже важлива будь-яка підтримка — навіть від незнайомця.

Раніше ми розповідали, скільки буде хворих, якщо США не відновить фінансування USAID.

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