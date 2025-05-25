Здоров'я та краса

А на манікюрі можна підхопити? Розвінчуємо міфи про ВІЛ та чи дійсно це смертельний вірус

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 25 Травня 2025, 20:00
ВІЛ
Фото Pexels
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А на манікюрі можна підхопити? Розвінчуємо міфи про ВІЛ та чи дійсно це смертельний вірус
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