Дискредитація ЗСУ та фейкові мінування: СБУ ліквідувала ботоферму на 20 тис. акаунтів

Житомир став епіцентром гучної спецоперації, під час якої СБУ та Нацполіція зупинили роботу справжнього конвеєра з виробництва фейків. Прямо посеред міста місцевий ділок організував підпільну ботоферму, що обслуговувала інтереси російських спецслужб.

Масштаби діяльності вражають, адже щомісяця ворог отримував понад три тисячі нових акаунтів для проведення інформаційних атак проти нашої держави.

Промисловий конвеєр цифрових диверсій

Організатор діяв за чіткою схемою: він закуповував тисячі сім-карток українських мобільних операторів та реєстрував на них підставні профілі в Telegram та інших популярних соцмережах. Потім ці цифрові душі виставлялися на продаж на спеціальних ворожих онлайн-платформах.

Головними покупцями були саме російські куратори, які використовували ці профілі для розповсюдження дезінформації про ситуацію на фронті та спроб дискредитувати Сили оборони.

Окрім того, через ці акаунти масово розсилалися анонімні повідомлення про нібито замінування шкіл та лікарень, аби спровокувати паніку серед українців та розхитати ситуацію всередині країни.

Коментуючи успішну ліквідацію ворожого осередку, представники спецслужби наголосили на небезпеці такої діяльності:

— Кожен такий акаунт — це зброя в руках ворога, спрямована проти спокою наших громадян. Російські спецслужби намагалися створити ілюзію “внутрішнього спротиву” в Україні, розсилаючи від імені пересічних українців заклики до паніки чи хибні загрози мінування. Закриття цієї ботоферми — це не просто арешт одного ділка, а повноцінна нейтралізація 20 тисяч цифрових інструментів впливу Кремля, — зазначили у відомстві.

Докази злочину та кримінальна відповідальність

Правоохоронці заскочили організатора прямо на гарячому — у його власній квартирі, де він облаштував справжній технічний центр. Під час обшуків фахівці вилучили потужні комп’ютери, телефони, USB-хаби з модемами та близько двох тисяч сім-карток, які ще не встигли піти в роботу.

Наразі ділку вже оголосили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує цілком реальний термін за ґратами. Тим часом правоохоронці вже заблокували всі 20 тисяч фейкових профілів, які встигли наплодити на цій фермі, та продовжують шукати інших можливих спільників, що могли допомагати у функціонуванні цієї злочинної мережі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!