Как зарядить телефон без электричества — пять действенных способов

Во время войны твои самые важные девайсы должны быть заряженными.

После ракетных обстрелов по Украине часто случаются серьезные перебои с электроэнергией. Если у тебя при отключении электроэнергии разрядился телефон, не расстраивайся.

Почитать новости и связаться с родными можна благодаря пяти проверенным способам.

Читай лайфхаки о том, как зарядить телефон без электричества и оставаться на связи, в нашем материале.

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Повербанк. С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие люди стараются держать повербанки в заряженном состоянии. Это самый простой и быстрый способ зарядить гаджет.

Велосипедный генератор. Миниатюрный генератор находится в колесе велосипеда. Аккумулятор заряжается от движения велосипеда. Таким образом, его можно снять и взять с собой бомбоубежище или в подвал.

Машина. Если у тебя или твоих соседей есть автомобиль, зарядить батарею будет проще простого! Ведь автомобильные зарядки есть у каждого владельца машины.

От ноутбука. Если у тебя есть дома заряженный ноутбук и кабель USB, то зарядить гаджет тоже не составит труда. Подключи телефон к ноутбуку с помощью шнура. Это не быстрый процесс, но на самые важные действия заряда хватит.

От колонки. Если дома есть мощная колонка, подключи ее кабелем к телефону. Помни, что этот метод тоже не способен зарядить телефон на долгое время.

Как нельзя заряжать телефон, если нет электричества

Если не хочешь испортить батарею в своем гаджете, то все народные методы, которые связаны с его нагреванием, можешь забыть.

В интернете можно встретить разные способы: от зарядки телефона разрезанным лимоном до натирания батарии об джинсы.

Есть даже видео, когда нагревают лезвие ножа и на него кладут аккумулятор.

Повысив температуру аккумулятора, можно дать ему пару процентов заряда. Возможно, даже будет шанс позвонить кому-то или отправить сообщение. Однако метод приведет в непригодность батарею — она перегреется и сгорит.

Если у тебя вообще нет заряда, а подключится к повербанку или машинному генератору нет возможности, попробуйт свести все активности на телефоне к минимуму:

выключи на телефоне интернет и блютуз. Именно они забирают самое больше всего энергии на гаджете;

сделай яркость на экране минимальной;

все ненужные программы закрой;

выключи телефон, если не ожидаешь срочного звонка.

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