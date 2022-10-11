Как зарядить телефон без электричества — пять действенных способов

Во время войны твои самые важные девайсы должны быть заряженными.
После ракетных обстрелов по Украине часто случаются серьезные перебои с электроэнергией. Если у тебя при отключении электроэнергии разрядился телефон, не расстраивайся.
Почитать новости и связаться с родными можна благодаря пяти проверенным способам.
Почитать новости и связаться с родными можна благодаря пяти проверенным способам.
Читай лайфхаки о том, как зарядить телефон без электричества и оставаться на связи, в нашем материале.
Если не хочешь испортить батарею в своем гаджете, то все народные методы, которые связаны с его нагреванием, можешь забыть.
В интернете можно встретить разные способы: от зарядки телефона разрезанным лимоном до натирания батарии об джинсы.
В интернете можно встретить разные способы: от зарядки телефона разрезанным лимоном до натирания батарии об джинсы.
Есть даже видео, когда нагревают лезвие ножа и на него кладут аккумулятор.
Повысив температуру аккумулятора, можно дать ему пару процентов заряда. Возможно, даже будет шанс позвонить кому-то или отправить сообщение. Однако метод приведет в непригодность батарею — она перегреется и сгорит.
Если у тебя вообще нет заряда, а подключится к повербанку или машинному генератору нет возможности, попробуйт свести все активности на телефоне к минимуму:
Ранее мы рассказывали, что делать, если не станет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.
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