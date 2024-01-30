Болезнь Альцгеймера: как проявляется, излечима ли и методы профилактики

Болезнь Альцгеймера пугает людей, ведь пока она неизлечима. Нет точного объяснения, почему она возникает. Есть только теории, исследования имеющихся случаев и рекомендации, как снизить ее вероятность. Читай в нашем материале, какие симптомы и признаки болезни, а также о профилактике.

Болезнь Альцгеймера: что это, симптомы, признаки и методы лечения

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, являющаяся нейродегенеративным заболеванием. Чаще всего с ней сталкиваются люди старше 65 лет. Болезнь впервые описал в 1907 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер.

В мире болезнь Альцгеймера имеют более 44 млн человек. Проявления заболевания в начале малозаметны, затем они прогрессируют и начинают причинять дискомфорт. По состоянию на данный момент, эта болезнь неизлечима. А причин, почему она развивается нет, есть только теории.

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По теориям, болезнь Альцгеймера может развиться у людей, имеющих:

наследственность — в семье уже есть Альцгеймер;

атеросклероз;

кислородную недостаточность;

отложение бета-амилоида в клетках мозга;

хромосомные нарушения;

травмы психологические или черепно-мозговые;

негативное влияние токсичных веществ;

вирусные болезни;

низкий уровень ацетилхолина.

К факторам риска, которые могут вызвать болезнь, также относятся стрессы и депрессия, высокое артериальное давление, низкий уровень интеллекта, сахарный диабет. Сегодня известно, что с болезнью Альцгеймера сталкиваются вдвое больше женщин, чем мужчин.

Симптомы Альцгеймера

Ухудшение запоминания и воспроизведения информации;

Нарушение уже сложившейся речи;

Нарушение зрения, слуха, тактильного восприятия;

Интеллектуальные нарушения;

Нарушение координации.

Диагностика заболевания происходит комплексно. Сначала врачи проводят формальную психическую оценку, собирают анамнез и проводят физикальное обследование. После этого идут лабораторные исследования и нейровизуализация.

Лечение болезни Альцгеймера

Несмотря на неизлечимость болезни на сегодня, есть способы, как можно облегчить ее протекание и замедлить прогресс. Для этого врачи используют поддерживающую терапию и могут применять ингибиторы холинестеразы и мемантина.

Если в твоей семье есть человек, у которого подозрение или подтвержденная болезнь, можно облегчить ему ориентацию в пространстве и восприятие информации. Например, носить яркую одежду, проявлять разный спектр положительных эмоций, предметы, которыми пользуется пациент, должны быть большими (часы, календари и т.п.).

Для человека с болезнью Альцгеймера требуется постоянное наблюдение. Лучше всего, если это кто-нибудь из родных или квалифицированный человек — медсестра или другие.

Врачи могут выписать препараты для улучшения когнитивных функций. Их сейчас существует четыре. На более поздних этапах болезни, вероятнее всего, пациента придется признать недееспособным.

Профилактика Альцгеймера

Чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера в будущем, ты уже сейчас можешь придерживаться простых, но таких важных рекомендаций.

Первая из них — регулярная физическая активность. Не следует забывать и об умственной нагрузке — читай книги, решай задачи, кроссворды, проходи тесты IQ, логические задачи.

Также полезно для мозга будет учить иностранные языки. Контролируй артериальную гипертензию, уровень холестерина в крови. В питании ограничивай сахар, увеличивай количество продуктов, содержащих омега-3.

Отказаться нужно и от вредных привычек — алкоголя и курения.

Раньше мы рассказывали, что такое болезнь Боткина.

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