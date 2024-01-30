Болезнь Альцгеймера: как проявляется, излечима ли и методы профилактики

Болезнь Альцгеймера пугает людей, ведь пока она неизлечима. Нет точного объяснения, почему она возникает. Есть только теории, исследования имеющихся случаев и рекомендации, как снизить ее вероятность. Читай в нашем материале, какие симптомы и признаки болезни, а также о профилактике.
Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, являющаяся нейродегенеративным заболеванием. Чаще всего с ней сталкиваются люди старше 65 лет. Болезнь впервые описал в 1907 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер.
В мире болезнь Альцгеймера имеют более 44 млн человек. Проявления заболевания в начале малозаметны, затем они прогрессируют и начинают причинять дискомфорт. По состоянию на данный момент, эта болезнь неизлечима. А причин, почему она развивается нет, есть только теории.
По теориям, болезнь Альцгеймера может развиться у людей, имеющих:
К факторам риска, которые могут вызвать болезнь, также относятся стрессы и депрессия, высокое артериальное давление, низкий уровень интеллекта, сахарный диабет. Сегодня известно, что с болезнью Альцгеймера сталкиваются вдвое больше женщин, чем мужчин.
Диагностика заболевания происходит комплексно. Сначала врачи проводят формальную психическую оценку, собирают анамнез и проводят физикальное обследование. После этого идут лабораторные исследования и нейровизуализация.
Несмотря на неизлечимость болезни на сегодня, есть способы, как можно облегчить ее протекание и замедлить прогресс. Для этого врачи используют поддерживающую терапию и могут применять ингибиторы холинестеразы и мемантина.
Если в твоей семье есть человек, у которого подозрение или подтвержденная болезнь, можно облегчить ему ориентацию в пространстве и восприятие информации. Например, носить яркую одежду, проявлять разный спектр положительных эмоций, предметы, которыми пользуется пациент, должны быть большими (часы, календари и т.п.).
Для человека с болезнью Альцгеймера требуется постоянное наблюдение. Лучше всего, если это кто-нибудь из родных или квалифицированный человек — медсестра или другие.
Врачи могут выписать препараты для улучшения когнитивных функций. Их сейчас существует четыре. На более поздних этапах болезни, вероятнее всего, пациента придется признать недееспособным.
Чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера в будущем, ты уже сейчас можешь придерживаться простых, но таких важных рекомендаций.
Первая из них — регулярная физическая активность. Не следует забывать и об умственной нагрузке — читай книги, решай задачи, кроссворды, проходи тесты IQ, логические задачи.
Также полезно для мозга будет учить иностранные языки. Контролируй артериальную гипертензию, уровень холестерина в крови. В питании ограничивай сахар, увеличивай количество продуктов, содержащих омега-3.
Отказаться нужно и от вредных привычек — алкоголя и курения.
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