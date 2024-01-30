Здоровье и красота

Болезнь Альцгеймера: как проявляется, излечима ли и методы профилактики

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 января 2024, 09:30
Хвороба Альцгеймера: що це, симптоми, ознаки та методи лікування
Фото: Unsplash

Больше новостей
Тушкована капуста рецепт
С грибами, орехами и черносливом — три рецепта тушеной капусты от Евгения Клопотенко
30 января какой праздник
30 января — какой сегодня праздник. Всеукраинские и религиозные праздники и традиции этого дня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Що таке самоприкорм - пояснює педіатриня
Удобно для родителей и полезно для малышей? Что такое самоприкорм и какие его преимущества
Смотреть больше

Материалы по теме

Что такое газ радон и почему он опасен для здоровья
Может вызывать рак легких: что такое радон, как он проникает в дома и как уберечься
Чому з’являється грибок на ногах після душу: пояснення лікаря
Типичная ошибка, которая провоцирует грибок: что не стоит делать после горячего душа
Спортивні протези для військових — данська компанія подарувала свої розробки
Смогут даже бегать! В чем особенность спортивных протезов для ветеранов войны
Послеродовая депрессия у мужчи
Послеродовая депрессия у мужчин: действительно ли бывает и как проявляется

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 30 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:02
Вигадують нові способи перетину кордону — прикордонники про креативні спроби втікачів
Маскируются под диких животных. Пограничники рассказали о новых идеях пересечения границы от уклонистов
0:03:10
Спортивні протези для військових — данська компанія подарувала свої розробки
Смогут даже бегать! В чем особенность спортивных протезов для ветеранов войны
0:02:08
Война глазами херсонских детей - прячутся от обстрелов в игрушках
Во время обстрелов прячутся в игрушках. В Херсоне дети из-за постоянного стресса борются с расстройствами речи
0:12:36
Ситуація на Авдіївському напрямку: що відбувається та які дії окупантів
Окружить Авдеевку не удалось, штурм через канализацию провалился — какая тактика оккупантов сейчас
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 29 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:47
Болезнь Альцгеймера: как проявляется, излечима ли и методы профилактики
А что бы я делал еще против этой войны — просто сидел? Россияне из батальона Сибирь о мотивации присоединиться к ВСУ
0:12:09
Болезнь Альцгеймера: как проявляется, излечима ли и методы профилактики
Если не помогать, тыл станет нулем: история австрийки, помогающей военным на передовой
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Только победа, иначе — никак! История медика, едва выжившего под Клещиевкой
0:04:37
Федор Черник
Смерти нет, есть только стрелковая честь. История украинского командира, которую скрывали в СССР
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2023 році
Читать дальше
От семян до спелого овоща: когда сеять помидоры на рассаду — оптимальные даты

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь