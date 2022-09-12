Пожовтіння очей та шкіри — симптоми хвороби Боткіна. Розповідаємо, що таке гепатит A та яке існує лікування

Наш організм реагує на будь-які зміни у житті. Якщо вони не надто приємні, робота певних органів може погіршитися, починають розвиватися хвороби. Зокрема, за нинішніх умов страждає печінка, стає поширеним гепатит A.

Ця хвороба також відома, як “хвороба Боткіна”, так її називали за часів СРСР. Хоча на світовому рівні про цього вченого не згадають.

Гепатит A, на відміну від гепатиту B й С, передається через забруднену воду та їжу. На платформі Бережи себе розповіли про це захворювання.

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Симптоми гепатиту A

Цей вид гепатиту можуть часто сплутати зі звичайними вірусними хворобами через відсутність яскраво виражених симптомів:

лихоманка;

втома, біль у м’язах;

нудота, блювання;

біль у животі, особливо в правому підребер’ї;

втрата апетиту;

темний колір сечі;

свербіж шкіри;

жовтяниця (пожовтіння слизових оболонок та шкіри).

Якщо немає пожовтілої шкіри чи білків очей, то гепатит A можуть діагностувати не завжди правильно. Тому треба здавати спеціальні аналізи та тести, щоб підтвердити діагноз.

Захворювання не переходить у хронічну форму. Воно характеризується гострим перебігом, і за кілька тижнів пацієнт може одужати.

Вакцинація від хвороби Боткіна

Хоча хвороба триває кілька тижнів, за цей час печінка може сильно ослабнути, що знижує опорні функції організму.

Тому треба захиститися завчасно. В Україні доступні щеплення від гепатиту A або від гепатиту A і В разом.

Лікування хвороби Боткіна

Під час лікування цього захворювання пацієнт проходить дезінтоксикаційну терапію (пиття або крапельниці), дотримується дієти, вживає вітаміни та інші препарати, спрямовані на підтримання функцій внутрішніх органів.

Щоб захиститися від хвороби, треба уважно стежити за їжею та водою, яку ти споживаєш.

Раніше ми розповідали, що таке гепатит B та як можна від нього захиститися.

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