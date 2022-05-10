Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове

Российская армия продолжает подражать нацистским преступлениям. В День памяти и примирения оккупанты обстреляли ракетами Сумскую область.

Две из них попали в еврейское кладбище в Глухове, которое более ста лет назад стало местом захоронения тысячи жертв погрома иудеев.

Научный сотрудник Национального заповедника Глухов Александр Мирошниченко, держась за голову, плачет и молится около уцелевших могил глуховского еврейского кладбища. Это самое большое захоронение иудеев на территории Сумской области.

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Я хочу, чтобы те евреи, которые живут сейчас в Израиле и мире, поняли, что эта война касается не только Украины, но и всего мира.

Заповедник Глухов уже три года был паломническим местом для евреев из разных стран, а также мемориалом жертвам антисемитского погрома 20-го века.

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Александр рассказывает, что было два взрыва и затем все сразу загорелось. По его словам, почти все кладбище сожжено, многие надгробия повалены деревьями.

Могилы семей еврейских проповедников чудом уцелели.

Это очень важные фигуры для истории Глухова. Они стали жертвами большевистского погрома в 1918 году.

Александр говорит, что Россия впитала всю большевистскую ненависть и негатив. И в очередной раз не боится надругаться над мемориальными местами: в марте под обстрел попал Бабий Яр в Киеве, где погибли тысячи евреев.

И даже высокопоставленные чиновники уже не раз показывали свое отношение к евреям. А министр иностранных дел подтвердил это публично. Ранее мы рассказывали, как Лавров резко высказался о евреях и сравнил их с Гитлером.