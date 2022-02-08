Сладкий вкус детства — рецепт вафельного торта от Эктора Хименеса-Браво

Легко, быстро, дешево — так можно описать вафельный торт, который многие любят еще с детства. А если сочетать нежность ириски с мягкостью банана и яркими нотками арахиса?

Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом известного десерта.

Секреты приготовления от Эктора Хименеса-Браво

Перед приготовлением заранее достань масло из холодильника. Оно должно быть комнатной температуры. Каждый корж нужно тщательно промазать кремом. Для этого удобно использовать кондитерскую поворотную доску. Чтобы измельчить арахис скалкой и не засорить всю кухню, используй пакет-слайдер. Прежде чем подавать десерт на стол, дай ему постоять, желательно сутки. Непосредственно перед едой присыпь верхний корж морской солью для более насыщенного вкуса.

Айда на кухню готовить!

Тебе понадобится

ириска — 2 банки

2 банки сливочное масло — 200 г

200 г банан — 1 кг

1 кг вафельные коржи — 1 пачка

1 пачка арахис — 150 г

Сначала запекаем арахис в духовке, разогретой до 180 ℃, до золотистого цвета.

Тем временем нарезаем бананы тонкими слайсами, а масло взбиваем с ириской в однородную массу.

Затем тщательно перемазываем каждый корж и кладем внутрь бананы.

Сверху украшаем десерт измельченным арахисом, а бока осторожно промазываем кремом.

Вуаля! Нежная вкуснятина готова подарить тебе теплый семейный вечер.

Еще один любимый многими десерт — чизкейк — имеет множество вариаций. Туда можно добавлять разные ягоды, фрукты и другие ингредиенты.

Однако фуд-блогер Алиса Купер предложила свой рецепт, отличный от других. Читай, как приготовить вкусный чизкейк.