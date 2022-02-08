Сладкий вкус детства — рецепт вафельного торта от Эктора Хименеса-Браво

Легко, быстро, дешево — так можно описать вафельный торт, который многие любят еще с детства. А если сочетать нежность ириски с мягкостью банана и яркими нотками арахиса?
Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом известного десерта.
Айда на кухню готовить!
Сначала запекаем арахис в духовке, разогретой до 180 ℃, до золотистого цвета.
Тем временем нарезаем бананы тонкими слайсами, а масло взбиваем с ириской в однородную массу.
Затем тщательно перемазываем каждый корж и кладем внутрь бананы.
Сверху украшаем десерт измельченным арахисом, а бока осторожно промазываем кремом.
Вуаля! Нежная вкуснятина готова подарить тебе теплый семейный вечер.
Еще один любимый многими десерт — чизкейк — имеет множество вариаций. Туда можно добавлять разные ягоды, фрукты и другие ингредиенты.
Однако фуд-блогер Алиса Купер предложила свой рецепт, отличный от других. Читай, как приготовить вкусный чизкейк.