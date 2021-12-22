Запечённые яблоки со вкусом глинтвейна — рецепт от Эктора Хименес-Браво

Когда на улице наконец настоящая холодная, но снежная зима, самое время достать с полки большие чашки с теплым чаем, печь пироги и готовиться к Новому году.

А вдруг захочется пригласить друзей на ужин – чем угощать? Необычным зимним десертом с привкусом Рождества. Самое время создавать домашний уют, утверждает ресторатор, популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram.

Для приготовления нам понадобятся:

Одинаковые яблоки — 5 шт

Грецкие орехи — 100 гр

Изюм — 100 гр

Сахар коричневый — 150 гр

Каркаде — 10 гр

Специи из-под глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь)

Апельсиновая цедра

Вода — 300 мл

Приступаем к готовке

В яблоках вырезаем внутренность, как на видео. Изюм нарезаем, дробим орехи и фаршируем этой начинкой яблоки. Делаем маринад: сахар, чай, специи, цедру и воду соединяем в сотейнике и ставим закипать 5 минут на среднем огне. Нам предстоит запекать яблоки в маринаде, очень важно они не прилипли к фольге. Яблоки будут очень сочные. Заворачиваем фаршированные яблоки, как на видео, и заливаем маринадом. Ставим запекаться в духовку при 180 градусах 15-20 минут.

И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

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