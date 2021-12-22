Запечённые яблоки со вкусом глинтвейна — рецепт от Эктора Хименес-Браво

Когда на улице наконец настоящая холодная, но снежная зима, самое время достать с полки большие чашки с теплым чаем, печь пироги и готовиться к Новому году.
А вдруг захочется пригласить друзей на ужин – чем угощать? Необычным зимним десертом с привкусом Рождества. Самое время создавать домашний уют, утверждает ресторатор, популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram.
Для приготовления нам понадобятся:
И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!
И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!
Приятного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
А если сладенького хочется еще, советуем почитать о том, как приготовить зефир в домашних условиях.