Еда и рецепты

Запечённые яблоки со вкусом глинтвейна — рецепт от Эктора Хименес-Браво

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 22 декабря 2021, 17:04
Запечені яблука

Больше новостей
Російське ТБ
Россия готовится к Третьей мировой войне? Безумие на российском ТВ
Дантес про стиль
“Шо по стилю”: Владимир Дантес показал стильные мужские образы на зиму-2022
Тетяна Іванівна
Картинная галерея и ботсад по дороге домой: история дворника, которая своими руками ремонтирует подъезды
елка
Коммунальщики раскрыли секрет! Как и почему елки в Киеве обрабатывают химией
Смотреть больше

Материалы по теме

Як приготувати майонез вдома
Рецепт полезного майонеза к новогоднему столу
Запечённые яблоки со вкусом глинтвейна — рецепт от Эктора Хименес-Браво
Без оливье и шубы: как сделать новогодний стол вкусным и полезным
Запечённые яблоки со вкусом глинтвейна — рецепт от Эктора Хименес-Браво
“Как приготовить зефир в домашних условиях?”
Різдвяний штолен
Рождественский штоллен — как приготовить необычный кекс на праздники

Видео
0:04:09
Російське ТБ

Россия готовится к Третьей мировой войне? Безумие на российском ТВ
0:02:49
елка
Коммунальщики раскрыли секрет! Как и почему елки в Киеве обрабатывают химией
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 22.12.2021 (17:30)
0:03:43
Погрози фермеру
Угрожают не первый раз! История фермера, дом которого обстреляли из гранатомета
0:20:00
14.30
Вікна-новини. Выпуск от 22.12.2021 (14:30)
0:20:00
Вікна-новини випуск від 22.12.2021 о 11:30
Вікна-новини. Выпуск от 22.12.2021 (11:30)
0:02:59
Передова
Коварная погода и враг: как бойцы на передовой защищают Украину в метель
0:34:48
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 21.12.2021 (22:00)
0:01:18
Добропарк
Там есть чудеса и волшебник! Семейный и активный отдых в зимнем Добропарке
0:03:48
Воєнна напруга
Путин угрожает НАТО войной: военное напряжение в мире набирает обороты
Больше видео
Красная или синяя? Мы уже сходили на фильм Матрица: Воскрешение и готовы тебе кое-что рассказать
Читать дальше
Красная или синяя? Мы уже сходили на фильм Матрица: Воскрешение и готовы тебе кое-что рассказать
Интимная гигиена для женщин — советы гинеколога
Читать дальше
Интимная гигиена для женщин — советы гинеколога