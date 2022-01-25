Глинтвейн — это не только вино: рецепт необычного смузи от выпускницы Ле Кордон Блю

Какие у тебя ассоциации со словом глинтвейн? Что-то горячее, терпкое, возможно, алкогольное?
А если мы скажем тебе, что глинтвейном может оказаться смузи?
Этим необычным рецептом на своей странице в Instagram поделилась победительница МастерШеф и выпускница Ле Кордон Блю Асмик Гаспарян.
Ингридиенты:
Приготовление:
Вот и все. Готово! Приятного и полезного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
Публикация от Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
А если ты не любишь семена чиа или они тебе не по карману, помни, что есть украинские заменители.
Они не уступают полезным свойствам даже ягодам годжи.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое суперфуды и чем их заменить.