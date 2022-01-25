Глинтвейн — это не только вино: рецепт необычного смузи от выпускницы Ле Кордон Блю

Какие у тебя ассоциации со словом глинтвейн? Что-то горячее, терпкое, возможно, алкогольное?

А если мы скажем тебе, что глинтвейном может оказаться смузи?

Этим необычным рецептом на своей странице в Instagram поделилась победительница МастерШеф и выпускница Ле Кордон Блю Асмик Гаспарян.

Ингридиенты:

банан

специи

вишневый сок

семена чиа

молоко

овсяные хлопья

мёд

Приготовление:

Для того чтобы взбить смузи, нам понадобится блендер. В чашу блендера кладем бананы и заливаем вишневым соком, добавляем немного овсянки и специи, взбиваем. Далее нам нужно добавить молоко и мед по вкусу. Опять взбиваем до однородной массы. После этого добавляем полезные семена чиа.

Вот и все. Готово! Приятного и полезного аппетита!

А если ты не любишь семена чиа или они тебе не по карману, помни, что есть украинские заменители.

Они не уступают полезным свойствам даже ягодам годжи.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое суперфуды и чем их заменить.