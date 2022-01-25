Еда и рецепты

Глинтвейн — это не только вино: рецепт необычного смузи от выпускницы Ле Кордон Блю

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 января 2022, 18:05
Рецепт смачного смузі
Фото: Pexels

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