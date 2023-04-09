Переродження до нового життя і залучення до віри: чи можна на Великдень хрестити дитину

Кожна традиція несе у собі не лише зберігає культурні надбання народу, але й чималий сакральний сенс.

Один з перших обрядів, з яким стикається людина у своєму житті — це хрещення. Суть його полягає у переродженні до нового життя та залученні до віри. Та скоро на всіх християн чекає одне з найбільших релігійних свят. Тож чи можна на Великдень хрестити дитину?

Чи можна на Великдень хрестити дитину

Згідно з віруваннями Бог приймає до себе усіх, хто цього прагне. Тому особливих заборон щодо обрання дня хрещення немає.

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Крім того, згідно з деякими віруваннями, після воскресіння Ісуса Христа не так багато людей приймали християнську віру та подекуди піддавались переслідуванням. Тому їхнє хрещення проводилось саме у великі свята.

Тож якщо запитати зараз, чи можна проводити обряд на Великдень, то відповідь буде ствердною. Адже церква не встановлює заборонених днів для хрещення.

Однак варто враховувати, що саме на такі великі свята священники можуть бути доволі зайняті — під час посту та у Великодній тиждень служби проходять майже щоденно.

Тому якщо це не критична ситуація, як, наприклад, хвороба дитини, то ліпше почекати хоча б тиждень після свят. Та у разі, якщо вдалось заздалегідь домовитись зі священником, то немає жодних перешкод для хрещення у цей святковий день.

Також на Великдень заведено ходити у церкву та святити продукти. Читай списки дозволених та заборонених продуктів для освячення на Великдень.

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