Приносит холода и осень: традиции и приметы на Яблочный Спас

Марафон Спасов – Ореховый, Медовый и Яблочный – уже начался! Знаешь ли ты, как празднуют Яблочный Спас? Мы расскажем о традициях и приметах этого дня.

Яблочный Спас: традиции и история праздника

В народе считается, что Яблочный Спас приходит и приносит холода и осень. Верующие несут корзины со свежим урожаем яблок и цветов в церковь, а затем заготавливают яблоки на зиму — сушат, делают варенье и т. д.

В этот день принято соблюдать традиции и приметы. Большинство из них берут начало из Библии. Для христиан восточного обряда Спасы являются важными церковными праздниками.

Когда Яблочный Спас 2025

Яблочный Спас ранее отмечали 19 августа, но с переходом на новый календарь дата изменилась. Теперь праздник отмечают 6 августа, через пять дней после Медового Спаса. Кроме того, еще есть Ореховый Спас. Он последний и символизирует конец лета.

История праздника

Спас еще называют днем ​​Преображением Господним. Это происходит от библейской легенды, когда однажды Иисус Христос явил людям свою божественную сущность. Он поднялся на гору Фавор и стал там молиться.

После долгих молитв лицо Иисуса начало излучать яркий свет, одежда стала белоснежной, также из чистого света. Голос с неба начал говорить людям, чтобы слушали Сына Божьего.

С тех пор у христиан восточного обряда появился праздник Преображения Господня и Спаса Иисуса Христа.

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

На каждый церковный праздник есть определенные ограничения. На Яблочный Спас нельзя:

Делать тяжелую работу (кроме сборки урожая яблок). Сплетничать и ругаться. Обижать животных и людей. Убирать в доме. Мыть и окрашивать волосы. Подстригать ногти. Заниматься магией.

Традиции и приметы Яблочного Спаса

По традиции, яблоки до Спаса не едят и не собирают их урожай. Ведь плоды, согласно Библии, считаются греховными.

В день праздника яблоки освящают в церкви, а затем угощают ими родных и соседей. Есть также поверье: если съесть яблоко и загадать желание, оно обязательно сбудется.

В Яблочный Спас принято делать заготовки на зиму из яблок: компоты, сушеные и квашеные яблоки, варенье, повидло и т. д. Во время приготовления следует молиться и приговаривать: “Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не пройдет”.

