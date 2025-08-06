Приносит холода и осень: традиции и приметы на Яблочный Спас

Фото Pexels Марафон Спасов – Ореховый, Медовый и Яблочный – уже начался! Знаешь ли ты, как празднуют Яблочный Спас? Мы расскажем о традициях и приметах этого дня.Яблочный Спас: традиции и история праздника В народе считается, что Яблочный Спас приходит и приносит холода и осень. Верующие несут корзины со свежим урожаем яблок и цветов в церковь, а затем заготавливают яблоки на зиму — сушат, делают варенье и т. д. В этот день принято соблюдать традиции и приметы. Большинство из них берут начало из Библии. Для христиан восточного обряда Спасы являются важными церковными праздниками. Когда Яблочный Спас 2025 Яблочный Спас ранее отмечали 19 августа, но с переходом на новый календарь дата изменилась. Теперь праздник отмечают 6 августа, через пять дней после Медового Спаса. Кроме того, еще есть Ореховый Спас. Он последний и символизирует конец лета. История праздника Спас еще называют днем Преображением Господним. Это происходит от библейской легенды, когда однажды Иисус Христос явил людям свою божественную сущность. Он поднялся на гору Фавор и стал там молиться. После долгих молитв лицо Иисуса начало излучать яркий свет, одежда стала белоснежной, также из чистого света. Голос с неба начал говорить людям, чтобы слушали Сына Божьего.С тех пор у христиан восточного обряда появился праздник Преображения Господня и Спаса Иисуса Христа. Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас На каждый церковный праздник есть определенные ограничения. На Яблочный Спас нельзя: Делать тяжелую работу (кроме сборки урожая яблок). Сплетничать и ругаться. Обижать животных и людей. Убирать в доме. Мыть и окрашивать волосы. Подстригать ногти. Заниматься магией. Традиции и приметы Яблочного Спаса По традиции, яблоки до Спаса не едят и не собирают их урожай. Ведь плоды, согласно Библии, считаются греховными. В день праздника яблоки освящают в церкви, а затем угощают ими родных и соседей. Есть также поверье: если съесть яблоко и загадать желание, оно обязательно сбудется. В Яблочный Спас принято делать заготовки на зиму из яблок: компоты, сушеные и квашеные яблоки, варенье, повидло и т. д. Во время приготовления следует молиться и приговаривать: “Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не пройдет”. Ранее мы рассказывали, когда отмечают Спасы 2025 и традиции их празднования. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter