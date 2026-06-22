Для тебя Война в Украине

Россия атаковала дом многодетной семьи в Сумской области: трое погибших и трое раненых

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 июня 2026, 11:00 2 мин.
обстрел сумщины
Фото Pexels

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