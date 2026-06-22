Россия атаковала дом многодетной семьи в Сумской области: трое погибших и трое раненых

В ночь на 22 июня российские войска совершили очередное нападение на гражданское население приграничья, атаковав ударным беспилотником жилой дом многодетной семьи в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района Сумской области.

Вражеские обстрелы произошли около 04:50 утра, когда люди еще спали.

Россия атаковала БпЛА дом многодетной семьи в Сумской области

В результате прямого попадания вражеского БпЛА здание вспыхнуло, а масштабный пожар за считанные минуты охватил частный дом.

В результате этого циничного теракта на месте трагедии погибли три человека: 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка (мать сожительницы мужчины).

Еще трое членов семьи получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших — 31-летняя мать погибшего подростка и его 10-летний брат, получившие травмы, а также 13-летняя сестра, которая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении, где медики ведут борьбу за ее жизнь.

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Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров выразил глубокие соболезнования семье погибших и заверил, что врачи делают все возможное для спасения травмированных детей и взрослых.

Сразу после ликвидации пожара на месте военного преступления начали работу следователи Службы безопасности Украины в Сумской области, прокуроры и профильные правоохранительные органы, которые совместно документируют последствия атаки и собирают доказательную базу для международных судов.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры по этому факту уже начато досудебное расследование в уголовном производстве относительно нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

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