Для тебя Война в Украине

РФ атаковала конюшню на Сумщине: погибли три лошади

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 июня 2026, 10:20 2 мин.
удар по лошадям сумы

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