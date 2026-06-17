РФ атаковала конюшню на Сумщине: погибли три лошади

Российские войска в ночь на 17 июня 2026 года совершили очередной акт террора против гражданской инфраструктуры Сумщины, применив ударные беспилотные летательные аппараты типа Шахед.

По официальным сообщениям представителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова и руководителя Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, под вражеским ударом оказались чисто гражданские городские объекты — подробности в нашем материале.

В Сумах вражеские БпЛА атаковали конюшню — известно о трех погибших лошадях

Один из беспилотников попал по территории местной конно-спортивной школы, где ежедневно проходили тренировки детей и юных воспитанников заведения. Прямое попадание пришлось непосредственно на здание конюшни.

В результате взрыва и осколочных разрушений на месте погибли трое породистых лошадей.

Предварительно, работники учебного заведения и тренерский состав не пострадали.

Кроме атаки на спортивную школу, другие вражеские БПЛА нанесли удары по логистической инфраструктуре города, попав в гражданское отделение доставки.

На обоих местах попаданий возникли пожары, которые силами подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были оперативно локализованы и ликвидированы.

Взрывными волнами и обломками существенно повреждены крыши, опорные стены и перекрытия пострадавших зданий, а также выбиты окна.

На местах ночных атак продолжают работать коммунальные службы, спасатели и правоохранительные органы для окончательной ликвидации последствий и фиксации очередных военных преступлений РФ против мирного населения.

Фото: Олег Григоров.

Ранее мы писали, что РФ ударила по маршрутке в Херсоне – читай в материале о последствиях террора гражданских.

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