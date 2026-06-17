РФ атакувала стайню на Сумщині: загинули троє коней

Російські війська в ніч проти 17 червня 2026 року здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури Сумщини, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати типу Шахед.

За офіційними повідомленнями представника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та керівника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, під ворожим ударом опинилися суто цивільні міські об’єкти — подробиці в нашому матеріалі.

У Сумах ворожі БпЛА атакували стайню — відомо про трьох загиблих коней

Один із безпілотників поцілив по території місцевої кінно-спортивної школи, де щодня проходили тренування дітей та юних вихованців закладу. Пряме влучання припало безпосередньо на будівлю стайні.

Внаслідок вибуху та уламкових руйнувань на місці загинули троє породистих коней.

Попередньо, працівники навчального закладу та тренерський склад не постраждали.

Окрім атаки на спортивну школу, інші ворожі БпЛА завдали ударів по логістичній інфраструктурі міста, поціливши у цивільне відділення доставки.

На обох місцях влучань виникли пожежі, які силами підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій було оперативно локалізовано та ліквідовано.

Вибуховими хвилями та уламками суттєво пошкоджено дахи, опорні стіни та перекриття постраждалих будівель, а також вибито вікна.

На місцях нічних атак продовжують працювати комунальні служби, рятувальники та правоохоронні органи для остаточної ліквідації наслідків та фіксації чергових воєнних злочинів РФ проти мирного населення.

Фото: Олег Григоров.

Раніше ми писали, що РФ вдарила по маршрутці в Херсоні — читай в матеріалі про наслідки терору цивільних.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!