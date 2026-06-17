Для тебе Війна в Україні

РФ атакувала стайню на Сумщині: загинули троє коней

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Червня 2026, 10:20 2 хв.
удар по конях суми

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