Росія атакувала будинок багатодітної родини на Сумщині: троє загиблих і троє поранених

У ніч на 22 червня російські війська здійснили черговий напад на цивільне населення прикордоння, атакувавши ударним безпілотником житловий будинок багатодітної родини у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району, що на Сумщині.

Ворожий обстріл відбувся близько 04:50 ранку, коли люди ще спали.

Росія атакувала БпЛА будинок багатодітної родини на Сумщині

Внаслідок прямого влучання ворожого БпЛА будівля спалахнула, а масштабна пожежа за лічені хвилини охопила приватний осередок.

Унаслідок цього цинічного теракту на місці трагедії загинули троє людей: 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся (мати співмешканки чоловіка).

Ще троє членів родини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих — 31-річна матір загиблого підлітка та його 10-річний брат, які отримали травми, а також 13-річна сестра, котра наразі перебуває у вкрай важкому стані в реанімаційному відділенні, де медики ведуть виснажливу боротьбу за її життя.

Читати на тему РФ атакувала стайню на Сумщині: загинули троє коней Пожежі на місцях нічних влучань у Сумах локалізовано.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров висловив глибокі співчуття родині загиблих та запевнив, що лікарі роблять усе можливе задля порятунку травмованих дітей та дорослих.

Одразу після ліквідації пожежі на місці воєнного злочину почали працювати слідчі Служби безпеки України в Сумській області, прокурори та профільні правоохоронні органи, які спільно документують наслідки атаки та збирають доказову базу для міжнародних судів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури за цим фактом уже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

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