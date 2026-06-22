Для тебе Війна в Україні

Росія атакувала будинок багатодітної родини на Сумщині: троє загиблих і троє поранених

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Червня 2026, 11:00 2 хв.
обстріл сумщини
Фото Pexels

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