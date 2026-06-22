Росія атакувала судна під прапорами Панами, Палау та Белізу: загинув громадянин Єгипту

У ніч на 22 червня російські війська здійснили чергову атаку з використанням ударних безпілотників, цілеспрямовано ударивши по цивільному судноплавству в Чорному морі.

Внаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнали три цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів Одещини — про це читай в матеріалі.

У Чорному морі під ворожий удар потрапили судна під прапорами Панами, Палау та Белізу

Як повідомили у ВМС України, найбільшого удару зазнав суховантаж VICTRESS, що належить турецькому судновласнику та ходив під прапором Панами. На борту судна виникла масштабна пожежа, внаслідок якої суховантаж зазнав руйнувань, повністю втратив морехідний стан і наразі перебуває на якорі.

На жаль, через цю атаку загинув один із членів екіпажу — 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Решта вісім моряків, серед яких були громадяни Туреччини та Індії, опинилися під загрозою поширення вогню та були змушені евакуюватися на рятувальному плоту.

Складну рятувальну операцію в умовах високої небезпеки успішно провели екіпажі катерів Військово-морських сил ЗС України, які оперативно евакуювали моряків та доставили їх у безпечне місце.

Окрім суховантажу VICTRESS, під ворожий удар цієї ночі потрапили ще два цивільні торговельні судна, які здійснювали рух під прапорами Палау та Белізу. На щастя, на цих бортах минулося без постраждалих; попри отримані пошкодження, судна зуміли зберегти морехідний стан і продовжили свій рух до пунктів призначення.

Коментуючи нічну атаку, голова Одеської ОВА Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосили, що подібні цілеспрямовані напади на торговельний флот і гуманітарні морські коридори є грубим порушенням норм міжнародного морського права, створюють пряму загрозу глобальній продовольчій та економічній безпеці світу і потребують негайної та рішучої реакції з боку міжнародної спільноти.

Своєю чергою у ВМС ЗС України запевнили, що українські військові моряки продовжуватимуть вживати всіх можливих заходів для захисту судноплавства та забезпечення безпеки в акваторії Чорного моря.

Фото: ВМС України.

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