Загиблий і 5 поранених: РФ поцілила по суднах під прапорами Панами, Сент-Кіттс і Невісу

Російська Федерація здійснила черговий акт тероризму проти цивільного судноплавства, атакувавши ударними безпілотниками два іноземні торговельні судна в акваторії Чорного моря.

За офіційними даними Адміністрації морських портів України та Одеської ОВА, ворожий наліт відбувся ввечері 18 червня 2026 року, коли борти здійснювали рух на вихід із південних портів України в межах функціонування Українського морського коридору.

Окупанти обстріляли цивільні судна під прапорами Панами та Сент-Кіттс і Невісу

Під удар окупантів потрапило судно під прапором Панами, на борту якого внаслідок вибуху загинув один член екіпажу, а ще двоє моряків отримали поранення, причому один із них перебуває у важкому стані.

Другою мішенню російських засобів ураження став суховантаж під прапором Сент-Кіттс і Невісу — там осколкові поранення легкого ступеня тяжкості отримали троє членів екіпажу.

Наразі обом пошкодженим суднам вдалося відновити рух за логістичним маршрутом, а вся портова інфраструктура Одеського регіону продовжує безперебійну роботу з урахуванням поточних безпекових факторів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що під прицілом російської зброї знову опинилися виключно цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка безпосередньо забезпечує роботу глобальних гуманітарних та експортних маршрутів.

Урядовець підкреслив, що такі злочини держави-агресора є прямим доказом ведення війни проти міжнародної торгівлі та світової продовольчої безпеки, тому вони мають отримувати однозначну міжнародно-правову оцінку як акти міжнародного тероризму, до яких світова спільнота не має права звикати.

Своєю чергою керівник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив на суто терористичній суті дій ворога, який свідомо та заздалегідь розраховує на вбивство цивільних іноземних громадян для створення паніки на морі.

Фото: АМПУ.

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