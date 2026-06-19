Для тебе Війна в Україні

Загиблий і 5 поранених: РФ поцілила по суднах під прапорами Панами, Сент-Кіттс і Невісу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 19 Червня 2026, 10:01 2 хв.
рф атакувала цивільні судна

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