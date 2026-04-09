Мультфильмы 2026: новинки, что уже вышли и которые стоит посмотреть

В 2026 году уже вышло несколько мультфильмов, которые точно могут порадовать не только малышей, но и всю семью, потому что современная анимация стала гораздо более разнообразной, глубокой и веселой!

Например, на больших экранах в этом году уже появились интересные семейные истории — от невероятных приключений в космосе до забавных комедийных сюжетов про… козу! Кроме того, есть продолжения любимых франшиз.

Какие мультфильмы уже вышли в 2026 — мы собрали самые рейтинговые работы.

Мультфильмы 2026, которые уже вышли

Чарли Чудо-пес

Чарли — обычный пес из маленького городка, который неожиданно получает магические способности. Когда его город оказывается под угрозой от зловещих роботов, Чарли отправляется в невероятное путешествие, чтобы спасти родных и доказать, что он тоже может стать героем.

Стрибунці

Ученые научились переносить человеческое сознание в роботизированное тело животного, чтобы стать частью животного мира. Однако оказывается, что жизнь среди животных совсем не так проста, как они себе представляли.

Голос океана

В центре сюжета мультфильма — молодой горбатый кит Винсент, который должен открыть в себе дар магического пения, способный предотвратить большую катастрофу. Как всегда, истории о морском мире способны захватывать и удивлять.

Цап‑забивайло

Главный герой мультфильма — маленький козлик Вилл, который мечтает стать профессиональным игроком в зверобол, спорте для самых быстрых и сильных хищников. Сначала команда его не принимает, но Вилл стремится доказать всем, что заслуживает своего места в лиге.

Сничи

По сюжету мультфильма на живописном острове мирно живут необычные существа. Но однажды их спокойствие нарушается. Через приключения и испытания они наконец учатся ценить то, что имеют.

Тайные миры волшебного дерева

В этом мультфильме большая семья переезжает в старое сельское поместье, где дети находят волшебное дерево. В его высоком стволе живут странные обитатели, а на вершине появляются новые волшебные миры, полные приключений.

Супер Марио

Новый мультфильм по известной игровой вселенной Марио знаком не только детям, но и их родителям, которые играли в детстве.

Главный герой покидает Грибное Королевство и отправляется в межзвездное путешествие за новыми приключениями. В кино он уже с 1 апреля.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!