Фотозона на День святого Валентина: цікаві ідеї оформлення

Набридли традиційні сердечка і кульки на свято закоханих? Розуміємо, адже воно приходить до нас лише один раз на рік і має бути особливим.

Фотозона на День святого Валентина та зроблені біля неї світлини радуватимуть тебе і твого коханого(-у) увесь наступний рік, і фотографуватись біля однотипної локації — така собі перспектива. Тому лови добірку креативних ідей фотозони на День святого Валентина від Вікон.

Ідеї для фотозони на День закоханих

Список ідей не обмежується цими пропозиціями, ти можеш удосконалити ці ідеї на День закоханих індивідуальними побажаннями й креативом. Головне, пам’ятай: важливо, щоб вам надовго запам’ятався цей день.

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Тематична фотозона на основі твого улюбленого фільму чи серіалу

У кожної пари є той самий фільм або серіал, який запав у душу, чи просто такий, що має особливе значення. Спробуй влаштувати незвичну локацію за його мотивами. Розуміємо — це відхід від традицій зі стандартними квітами й серцями, проте, це ж ваше свято і ви маєте право зробити його під себе.

Уяви себе і свого партнера(-ку) на місці Джека і Рози на кормі Титаніка або у костюмах персонажів вашого улюбленого фільму Людина-павук — простір для фантазії величезний.

Як оформити фотозону на День закоханих у твоїх улюблених кольорах

Хочеш залишити сердечка і кульки, але набрид червоний і рожевий? Не переймайся, чому б тобі просто не обрати інший колір? Якщо твоя половинка любить бузковий, але ненавидить рожевий, можеш просто оформити фотозону на День закоханих у цих тонах. Відходь від стереотипів про кольори кохання, у всіх закоханих вони свої!

Якщо тобі стане складно знайти сердечка потрібного кольору, зроби їх самостійно з картону чи кольорового паперу. Все інше — в межах твоєї фантазії.

Фотозона у тематиці жуйки Love is

Пам’ятаєш жуйки з наліпками, які щоразу пропонували різні тлумачення любові? Якщо в тебе випадково залишились ці наклейки, то можеш відтворити свою фотозону у вигляді аналогічної декорації, а замість мультяшних закоханих підставити себе і свою половинку.

Сюжетів цих жуйок дуже багато, якщо ніколи не колекціонував(-ла) — можеш знайти безліч в інтернеті й обрати ту, яка привернула увагу.

Фотозона із газетних та журнальних вирізок

Для цього тобі знадобиться трохи більше часу на підготовку. Спробуй знайти якомога більше газет чи журналів, які так чи інакше писали про кохання на своїх сторінках. Це можуть бути глянцеві видання або навіть випадкові згадки про любов на сторінках газет.

Виріж необхідні сторінки, приклей їх до своєї декорації у такий спосіб, щоб на всіх із них була присутня тема кохання — і фотозона на День святого Валентина готова. Додатково можеш прикрасити іншим декором, який вважаєш за потрібне.

Ідея фотозони під професію твого(-єї) партнера(-ки)

Якщо у твоєї коханої людини цікава професія, не соромся підкреслити це через фотозону. Для машиніста поїзда можеш зробити локацію у вигляді вагона з характерними звуками, щоб відео були максимально автентичними, а для хіміка — альтернативу мінілабораторії з пробірками та субстанціями різних кольорів.

Іноді люди потребують схвалення за те, що вони роблять кожного дня, і фотозона на День святого Валентина є гарним приводом сказати, якою важливою справою вони займаються.

Фотозона на День закоханих — чудовий привід не тільки зізнатись у коханні, але й створити незабутні враження на подальші роки. Користуйся ними, щоб зробити ваші почуття сильнішими.

Ми розповідали про те, як привітати коханих з Днем святого Валентина, тож скористайся цими порадами й ти.

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