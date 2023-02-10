Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання… Привітання з Днем Cвятого Валентина

У темні часи, коли лихо намагається охопити весь світ, важливо зберігати всередині себе світлі почуття. Одним із найпотужніших недарма вважають кохання, якому присвячують поезію і прозу, а також особливий день — День Святого Валентина.

Та, на жаль, не всі вміють висловити ті палкі почуття, що заховалися від холоду зовнішнього світу. Що ж тоді робити в такий особливий день і коли так хочеться сказати про кохання?

Не турбуйся, Вікна підібрали для тебе кілька простих та водночас доречних привітань з Днем Святого Валентина. А також не забули про вічних класиків, яких ти завжди можеш процитувати своєму коханню.

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Привітання з Днем Святого Валентина у прозі

З Днем Закоханих! Бажаю, щоб завжди були поруч рідні руки, які зігріють серце, і душа, яка любить попри найлютіші морози. Даруй любов і не відштовхуй її. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

Ти — цілий всесвіт для когось. Згадай про це, коли відчуваєш, що світла не вистачає не лише зовні, але й всередині. Любов здатна дати сили для перемог та наблизити прихід весни. З Днем Святого Валентина!

цілий всесвіт для когось. Згадай про це, коли відчуваєш, що світла не вистачає не лише зовні, але й всередині. Любов здатна дати сили для перемог та наблизити прихід весни. З Днем Святого Валентина! Любов надихає, окрилює, дарує надію, а світ, здається, сповнений див. Нехай це чарівне почуття торкнеться твого серця та вже ніколи не полишає у парі зі щастям. З Днем Святого Валентина!

Вітаю з Днем Святого Валентина! З Днем усіх закоханих! Любов дійсно вміє творити дива. Нехай це чарівне почуття наповнює серця по вінця. Відчувай її не тільки в цей день, але й у найтемніші часи.

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов з’єднує людей. Бажаю якнайскоріше віднайти це чарівне почуття, що здатне творити дива. І найважливіше — ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!

Привітання з Днем Святого Валентина у віршах

Якщо ти раптом відчуваєш, що хворієш,

Поводишся, немов дурієш,

Не спиш, не можеш їсти чи вмиватись,

То знай — тобі щастило закохатись!

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею,

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем Святого Валентина!

Люди люблять і цілують,

Всім серця свої дарують.

Закохайся у цей вечір —



Зараз буде це доречно!

Як привітати з Днем Святого Валентина словами вічних романтиків

Ліна Костенко

Я ніколи не звикну,

Я не вмію до тебе звикати.

Це за примхи мої ти так гарно мене покарав.

І приходять світанки, щоденних турбот адвокати,

І несуть під пахвою тисячі різних справ.

Я кажу їм: світанки! Все на світі таке муруге,

Урожай суєти — залишається тільки стерня.

Скільки ми милувались! І кожного разу — вдруге!

Стільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня.

Іван Франко

Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса,

Небезпечне оружжя — жіноча краса.

Ані мудрість, наука, ні старші літа

Не дають проти неї міцного щита.

Василь Стус

Тільки тобою серце кричить моє.

Тільки тобою сили мені стає

далі брести хугою світовою,

тільки Тобою, тільки Тобою.

Григорій Чубай

Коли до губ твоїх лишається півподиху,

Коли до губ твоїх лишається півкроку —

Зіниці твої виткані із подиву,

В очах у тебе синьо і широко.

Щось шепчеш зачаровано і тихо ти,

Той шепіт мою душу синьо крає.

І забуваю я, що вмію дихати,

І що ходити вмію забуваю.

Андрій Малишко

Я люблю твої очі у мрії,

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом навік запеклись.

Василь Симоненко

Ти до мене прийшла не із казки чи сну,

І здалося мені, що стрічаю весну.

Ти явилась мені — і здалося, що світ

Помолодшав навколо на тисячу літ.

Володимир Сосюра

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Микола Вінграновський

Ти — ранок мій, ти — південь мій і вечір.

Ти — ніч моя… Хоч все на світі — втеча!

Генріх Гейне

Стоять віки незрушно

В височині зірки

І тужно споглядають

Одна одну віки.

Вони говорять, — мова

В них гарна і проста;

Але з філологів жоден

її не прочита.

Я вивчив їхню мову

І знаю в ній кожне слівце,

Бо мав граматику гарну —

Коханої лице.

Вільям Шекспір

Стомившись від важкого мандрування,

Лягаю я у ліжко, щоб заснуть,

Та розум, одурманений коханням,

Негайно знову вирушає в путь.

Думки і мрії, ведучи до тебе,

Сни відганяють від моїх повік.

І я в пітьму щоночі без потреби

Вдивляюсь, як незрячий чоловік.

Я покладаюсь лиш на зір уяви,

Котрий мені твою малює тінь.

І образ твій, немов на тлі заграви,

Веде мене у світлу далечінь.

Я спокою без тебе не знайду:

Вночі і вдень все за тобою йду.

Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, щоб він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, то пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!

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