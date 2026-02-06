Як зробити валентинки на 14 лютого: найщиріші привітання, виготовлені власноруч

На 14 лютого, День святого Валентина, є давня традиція дарувати невеликі листівки-серця — валентинки. Всередині зазвичай пишуть щось приємне та особливе. У нашому матеріалі ми розповімо, як зробити валентинки власними руками та що знадобиться.

Валентинки своїми руками: креативні ідеї

Найчастіше діти в школі дарують одне одному багато валентинок. В магазинах уже давно є святковий асортимент, однак написи в листівках можуть не підійти за контекстом. Або ж у дітей стільки претендентів на листівки, що дешевше зробити їх своїми руками.

До того ж отримати валентинку створену лише для тебе і в одному екземплярі значно приємніше, ніж надруковану з магазина.

Ось кілька ідей та прикладів, як зробити валентинки своїми руками просто та швидко.

Як зробити валентинку з картону

Щоб зробити класичну паперову валентинку, знадобиться червоний цупкий папір чи картон та ножиці.

Виріж з картону чи паперу серце, а на зворотному боці напиши привітання. Якщо червоного паперу немає, можна зробити валентинку з білого, а потім розмалювати акварельними фарбами, олівцями чи фломастерами.

Як зробити обʼємну валентинку

Валентинка, що відкривається, робиться теж нескладно. Зігни навпіл лист паперу, накресли половинку контуру серця. Виріж ножицями за контуром, щоб отримати валентинку.

Також можна вирізати кілька сердечок різних розмірів та наклеїти одне на одне, щоб отримати багатошарову валентинку.

А ще ти можеш зробити патріотичну валентинку — у синьо-жовтих кольорах. Такі валентинки можна відправити для ЗСУ, аби і наші військові мали маленьке свято.

Ось інструкція, як виготовити об’ємну валентинку:

Валентинки-листівки: як зробити

А ще зверни увагу на валентинки-листівки, наприклад, такі:

Як зробити валентинку з ниток

Валентинку можна зробити з червоних та рожевих ниток. Для цього потрібно вирізати з картону контур серця, всередині його зроби порожнім. А потім по колу обмотуй ниточками, щоб вийшло об’ємне серце.

А ось майстер-клас із виготовлення валентинок:

