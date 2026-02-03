Як зробити бенто-торт до Дня закоханих: рецепт з яким у тебе вийде здивувати

Зараз дуже популярні бенто-торти. Вони маленькі й ідеально підходять для святкування удвох. Тож перед 14 лютого люди шукають, як зробити бенто-торт на День закоханих.

Бенто-торт популярний також тим, що на ньому можна зробити будь-який дизайн: красиві малюнки, смішні написи, різний декор. Є десятки ідей для дизайну бенто-торта на День Святого Валентина.

Читай у матеріалі, як зробити бенто-торт на День закоханих своїми руками. Тут ти знайдеш покроковий рецепт.

Як зробити бенто-торт на День закоханих

Приготування бісквіта для бенто-торта

Для бенто-торта необхідна форма діаметром 10-12 см:

2 яйця

60 г цукру

60 г борошна

1 ч. л. розпушувача

оливкова олія

Яйця збити з цукром 5-8 хв до пишної цупкої піни. Борошно просіяти, також просіяти розпушувач і перемішати усе вінчиком. Акуратно у кілька підходів додати борошно до яєць, перемішуючи силіконовою лопаткою.

Додати пів столової ложки олії та добре перемішати. Дно форми встелити пергаментним папером. Випікати бісквіт 15-20 хв до сухої шпажки за температури 180°C.

Як зробити начинку у бенто-торт

Найпопулярніша та найлегша начинка для бенто-торта — вишневий соус:

100 г вишень (можна заморожених)

20 г цукру

5 г кукурудзяного крохмалю

25 г води

Крохмаль попередньо розчинити у холодній воді. Вишні з цукром довести на сковороді до кипіння, влити розведений крохмаль та кип’ятити 1-2 хв. Дати начинці охолонути.

Читати на тему Пряники на День Святого Валентина: смаколики з медом і імбиром до свята Дізнайся про рецепти смачних пряників на День Святого Валентина.

Крем для начинки бенто-торта

Для крему у середину бенто торта треба:

90 г крем-сиру (такого як для суші)

45 г цукрової пудри

35 г вершків 33%

Усі інгредієнти перемішати міксером.

Крем для вирівнювання бенто-торта

Для цього крему тобі знадобиться:

120 г крем-сиру (як для суші)

45 г цукрової пудри

45 г вершкового масла

М’яке масло збити міксером з цукровою пудрою кілька хвилин. Додати крем-сир і ще раз збити міксером. Далі перемішати силіконовою лопаткою, щоб прибрати “пухирці”. Вирівнювати торт можна також вершковим кремом (той, що у начинку), але робити це важче.

Як зробити бенто-торт до Дня закоханих: збірка торта

Бісквіт розрізати на дві частини та просочити молоком або цукровим сиропом. Частину крему для начинки нанести на перший шар бісквіта, з другої частини зробити бортики по колу.

Усередину бортиків викласти начинку. Просочити друг бісквіта і просоченою стороною накрити начинку.

Далі треба вирівняти торт. У кондитерський мішок викласти крем, зрізати кінчик та по спіралі видавлювати крем знизу до гори бісквіта по боковій поверхні торта. Так само по спіралі з країв до центру видавлювати крем на верхній поверхні торта.

Далі кондитерським шпателем треба вирівняти торт. Потім вирівняти верх торта. Із залишків крему або нової порції крему зробити дизайн на свій вибір.

Збирати торт можна за таким принципом.

Торт до Дня Святого Валентина: ідеї

Дивувати можна не лише бенто-тортами, раніше ми розповідали, як приготувати панкейки на День святого Валентина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!