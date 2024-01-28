Пряники на День Святого Валентина: смаколики з медом і імбиром до свята

Окрім приємних слів і подарунків, на День закоханих ми також хочемо потішити тих, кого любимо, смачними десертами. Пряники на День Святого Валентина — чудовий варіант, якщо хочеш швидко приготувати апетитне і запашне печиво на свято. Рецепти досить легкі, тож пряники на 14 лютого не займуть в тебе багато часу.

Імбирні пряники на День Святого Валентина

Обов’язково підготуй формочки у вигляді сердечок чи інших фігур, щоб печиво вийшло не просто смачним, але й гарним.

Для імбирних пряників тобі знадобиться:

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Для тіста:

цукор — 300 г;

вершкове масло — 200 г;

борошно пшеничне — 600 г;

яйця курячі — 3 штуки;

кориця мелена — 1 ч. ложка;

імбир мелений — 1 ч. ложка;

Для глазурі:

цукрова пудра — 120 г;

яєчні білки — 2 штуки;

ароматизатори й харчові фарбники — за бажанням.

Для початку даємо вершковому маслу трохи розтанути до м’якого стану, додаємо цукор і збиваємо все міксером. Згодом додаємо яйця, перемішуємо з маслом, всипаємо корицю, імбир та половину борошна, яке попередньо треба просіяти. Перемішуємо, а потім всипаємо другу половину борошна.

Згодом тісто гарно замішуємо до однорідного стану і, загорнувши у харчову плівку, ставимо настоюватись в холодильник на 2 години. Після цього викладаємо на присипаний борошном стіл. Тісто треба розкачати до товщини 5 мм. Формуємо формочками необхідні фігурки.

Печиво перекладаємо на пергаментний лист і запікаємо 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Перед декором глазур’ю печиво треба остудити.

Для глазурі беремо 2 яєчні білки та змішуємо зі 120 г цукрової пудри. Для запаху і кольору додаємо ароматизатори й харчові фарбники. Наносимо глазур ложкою або кондитерським шприцом. Прикрашай на свій розсуд. Чекаємо, поки глазур підсохне і можемо смакувати печивом.

Медові пряники: рецепт

Медові пряники на День Святого Валентина — ще один смачний рецепт для твого печива.

Для тіста:

борошно — 200 г;

яйце — 1 штука;

мед — 1 ст. ложка;

сода харчова — 0,5 ч. ложки;

цукор — 100 г.

Для глазурі:

білок яєчний — 2 штуки;

цукрова пудра — 120 г.

В каструлю додаємо мед, цукор, харчову соду та яйце. Перемішуємо продукти міксером та ставимо на середній вогонь. Помішуючи, прогріваємо суміш до одержання щільної піни. Знімаємо каструлю з плити, всипаємо в отриману масу спочатку 150 г просіяного борошна і перемішуємо.

Згодом всипаємо ще 50 г просіяного борошна, знову перемішуємо. Присипаємо стіл борошном і вимішуємо готове тісто руками до готовності. Важливо, щоб при цьому тісто не “забилось” борошном, адже воно вийде занадто щільним і пряники не матимуть потрібної структури.

Розкачуємо тісто до розміру 5 мм, вирізаємо формами фігурки та викладаємо їх на пергамент. Випікаємо у духовці за температури 180 градусів 8-10 хвилин. Аналогічно першому варіанту готуємо глазур, прикрашаємо нею готові пряники, за бажанням фарбуємо глазур барвниками й додаємо ароматизатори. Залишаємо застигнути — і через декілька хвилин пряники на День закоханих готові.

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