Пряники на День Святого Валентина: смаколики з медом і імбиром до свята

Окрім приємних слів і подарунків, на День закоханих ми також хочемо потішити тих, кого любимо, смачними десертами. Пряники на День Святого Валентина — чудовий варіант, якщо хочеш швидко приготувати апетитне і запашне печиво на свято. Рецепти досить легкі, тож пряники на 14 лютого не займуть в тебе багато часу.
Обов’язково підготуй формочки у вигляді сердечок чи інших фігур, щоб печиво вийшло не просто смачним, але й гарним.
Для імбирних пряників тобі знадобиться:
Для тіста:
Для глазурі:
Для початку даємо вершковому маслу трохи розтанути до м’якого стану, додаємо цукор і збиваємо все міксером. Згодом додаємо яйця, перемішуємо з маслом, всипаємо корицю, імбир та половину борошна, яке попередньо треба просіяти. Перемішуємо, а потім всипаємо другу половину борошна.
Згодом тісто гарно замішуємо до однорідного стану і, загорнувши у харчову плівку, ставимо настоюватись в холодильник на 2 години. Після цього викладаємо на присипаний борошном стіл. Тісто треба розкачати до товщини 5 мм. Формуємо формочками необхідні фігурки.
Печиво перекладаємо на пергаментний лист і запікаємо 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Перед декором глазур’ю печиво треба остудити.
Для глазурі беремо 2 яєчні білки та змішуємо зі 120 г цукрової пудри. Для запаху і кольору додаємо ароматизатори й харчові фарбники. Наносимо глазур ложкою або кондитерським шприцом. Прикрашай на свій розсуд. Чекаємо, поки глазур підсохне і можемо смакувати печивом.
Медові пряники на День Святого Валентина — ще один смачний рецепт для твого печива.
Для тіста:
Для глазурі:
В каструлю додаємо мед, цукор, харчову соду та яйце. Перемішуємо продукти міксером та ставимо на середній вогонь. Помішуючи, прогріваємо суміш до одержання щільної піни. Знімаємо каструлю з плити, всипаємо в отриману масу спочатку 150 г просіяного борошна і перемішуємо.
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Згодом всипаємо ще 50 г просіяного борошна, знову перемішуємо. Присипаємо стіл борошном і вимішуємо готове тісто руками до готовності. Важливо, щоб при цьому тісто не “забилось” борошном, адже воно вийде занадто щільним і пряники не матимуть потрібної структури.
Розкачуємо тісто до розміру 5 мм, вирізаємо формами фігурки та викладаємо їх на пергамент. Випікаємо у духовці за температури 180 градусів 8-10 хвилин. Аналогічно першому варіанту готуємо глазур, прикрашаємо нею готові пряники, за бажанням фарбуємо глазур барвниками й додаємо ароматизатори. Залишаємо застигнути — і через декілька хвилин пряники на День закоханих готові.
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