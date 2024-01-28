Пряники на День Святого Валентина: вкусности с медом и имбирем к празднику

Кроме приятных слов и подарков, в День влюбленных мы также хотим порадовать тех, кого любим, вкусными десертами. Пряники на День Святого Валентина — отличный вариант, если хочешь быстро приготовить аппетитное и душистое печенье на праздник. Рецепты достаточно легкие, так что пряники на 14 февраля не займут у тебя много времени.
Обязательно подготовь формочки в виде сердечек или других фигур, чтобы печенье получилось не просто вкусным, но и красивым. Для имбирных пряников тебе понадобится:
Для теста:
Для глазури:
Для начала даем сливочному маслу чуть-чуть растаять до мягкого состояния, добавляем сахар и взбиваем все миксером. Затем добавляем яйца, перемешиваем с маслом, всыпаем корицу, имбирь и половину муки, которую предварительно надо просеять. Перемешиваем, а затем всыпаем вторую половину муки.
Затем тесто хорошо замешиваем до однородного состояния и, завернув в пищевую пленку, ставим настаиваться в холодильник на 2 часа. После этого выкладываем на присыпанный мукой стол. Тесто нужно раскатать до толщины 5 мм. Формируем формочками необходимые фигурки.
Печенье перекладываем на пергаментный лист и запекаем 10-15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Перед декором глазурью печенье нужно остудить.
Для глазури берем 2 яичных белка и смешиваем со 120 г сахарной пудры. Для аромата и цвета добавляем ароматизаторы и пищевые красители. Наносим глазурь ложкой или кондитерским шприцем. Украшай по своему усмотрению. Ждем, пока глазурь подсохнет и можем наслаждаться печеньем.
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В кастрюлю добавляем мед, сахар, пищевую соду и яйцо. Перемешиваем продукты миксером и ставим на средний огонь. Помешивая, прогреваем смесь до получения плотной пены. Снимаем кастрюлю с плиты, всыпаем в получившуюся массу сначала 150 г просеянной муки и перемешиваем.
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Дальше всыпаем еще 50 г просеянной муки, снова перемешиваем. Присыпаем стол мукой и вымешиваем готовое тесто руками до готовности. Важно, чтобы при этом тесто не забилось мукой, ведь оно получится слишком плотным и пряники не будут иметь нужной структуры.
Раскатываем тесто до размера 5 мм, вырезаем формами фигурки и выкладываем их на пергамент. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 8-10 минут. Аналогично первому варианту готовим глазурь, украшаем ею готовые пряники, по желанию красим глазурь красителями и добавляем ароматизаторы. Оставляем застыть — и через несколько минут пряники на День влюбленных готовы.
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