Шоколадная валентинка без выпечки: рецепт конфеты любви

Приближается День влюбленных, а значит пришло время для ежегодного мозгового штурма на тему романтических идей подарков.

К основному подарку любимому человеку можно подарить особую валентинку из шоколада. Эта конфета не только безопасна для фигуры, но и совершенно не требует выпекания.

Четырехкратная чемпионка мира по pole dance, тренер, ведущая и поклонница здорового питания Наталья Татаринцева поделилась этим особым рецептом, чтобы у тебя была возможность вкусно поздравить любимого человека.

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Конфета валентинка: рецепт

Для приготовления такого десерта тебе не понадобится ничего, кроме твоего холодильника, кухонных шпажек или зубочисток и нескольких ингредиентов.

Ингредиенты

40 г черного шоколада

80 г малины

20 г сметаны

10 г миндаля

Приготовление

Малину заранее подморозь. Когда она немного затвердеет, положи внутрь миндаль и насади каждую ягодку на шпажку или зубочистку.

После этого погрузи ягоды в сметану, выложи на тарелку отдельно друг от друга и положи в морозилку на 30 мин. Когда время истечет, растопи шоколад, а затем погрузи в него замороженные в сметане ягодки.

Останется все положить в холодильник на 15 минут, а затем наслаждаться здоровым, вкусным и романтичным десертом.

Настроение в этот день создает не только любимый человек, подарки и романтика в воздухе. Даже такие мелочи, как маникюр, влияют на него. Мы сделали подборку идей маникюра на День Святого Валентина.

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