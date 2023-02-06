Шоколадна валентинка без випічки: рецепт цукерки кохання

Наближається День закоханих, а отже, настав час щорічного мозкового штурму на тему романтичних ідей подарунків.

Крім основного подарунка коханій людині можна приготувати особливу валентинку з шоколаду. Ця цукерка кохання не тільки безпечна для фігури, а ще й не потребує жодного випікання.

Чотириразова чемпіонка світу з pole dance, тренерка, ведуча та прихильниця здорового харчування Наталія Татарінцева поділилася цим особливим рецептом, щоб ти мав(-ла) змогу смачно привітати кохану людину.

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Цукерка валентинка: рецепт

Для приготування такого десерту тобі не знадобиться нічого, крім холодильника, кухонних шпажок або звичайних зубочисток та кількох інгредієнтів.

Інгредієнти

40 г чорного шоколаду

80 г малини

20 г сметани

10 г мигдалю

Приготування

Малину заздалегідь підморозь. Коли вона трохи затвердне, поклади всередину мигдаль та настроми кожну ягідку на шпажку чи зубочистку.

Після цього занур ягоди в сметану, виклади на тарілку окремо одна від одної та поклади в морозилку на 30 хв. Коли час спливе, розтопи шоколад, а потім занур в нього заморожені в сметані ягідки.

Лишиться все покласти в холодильник на 15 хвилин, а потім насолоджуватися здоровим, смачним та романтичним десертом.

Настрій у цей день створює не тільки кохана людина, подарунки та романтика в повітрі. Навіть такі дрібнички, як манікюр, впливають на нього. Ми зробили для тебе добірку ідей манікюру на День Святого Валентина.

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