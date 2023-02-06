Шоколадна валентинка без випічки: рецепт цукерки кохання

Наближається День закоханих, а отже, настав час щорічного мозкового штурму на тему романтичних ідей подарунків.
Крім основного подарунка коханій людині можна приготувати особливу валентинку з шоколаду. Ця цукерка кохання не тільки безпечна для фігури, а ще й не потребує жодного випікання.
Чотириразова чемпіонка світу з pole dance, тренерка, ведуча та прихильниця здорового харчування Наталія Татарінцева поділилася цим особливим рецептом, щоб ти мав(-ла) змогу смачно привітати кохану людину.
Для приготування такого десерту тобі не знадобиться нічого, крім холодильника, кухонних шпажок або звичайних зубочисток та кількох інгредієнтів.
Малину заздалегідь підморозь. Коли вона трохи затвердне, поклади всередину мигдаль та настроми кожну ягідку на шпажку чи зубочистку.
Після цього занур ягоди в сметану, виклади на тарілку окремо одна від одної та поклади в морозилку на 30 хв. Коли час спливе, розтопи шоколад, а потім занур в нього заморожені в сметані ягідки.
Лишиться все покласти в холодильник на 15 хвилин, а потім насолоджуватися здоровим, смачним та романтичним десертом.
Настрій у цей день створює не тільки кохана людина, подарунки та романтика в повітрі. Навіть такі дрібнички, як манікюр, впливають на нього. Ми зробили для тебе добірку ідей манікюру на День Святого Валентина.
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