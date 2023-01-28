Коли любов панує у повітрі: ідеї манікюру на День Святого Валентина

Коли в повітрі витає любов, вона проявляється навіть на нашому образі, а ще — нігтях! Якщо ти в пошуках ідеї манікюру на День Святого Валентина, Вікна зробили добірку гарних кольорів та дизайнів. Обирай та втілюй найкращі ідеї манікюру на 14 лютого.
Традиційно лютий — місяць, коли палітра червоних та рожевих відтінків у майстрів на піку популярності. А ще блискітки, наклейки та втирки. Манікюр на День закоханих має передавати атмосферу та внутрішні почуття.
Якщо ти в пошуку гарних ідей та кольорів, ми підготували для тебе добірку тематичних дизайнів, які точно не залишать оточення байдужим. А якщо ж ти прихильниця мінімалізму чи однотонного манікюру, ми теж про це подбали.
Свою любов хочеться виявляти навіть на дизайні нігтів, тому серця в різних варіаціях можуть тобі в цьому допомогти. Тримай ідеї манікюру на День Святого Валентина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sylwia Surdel (@mrs.sija_nails)
Публикация от Sylwia Surdel (@mrs.sija_nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ingrid Raiana (@ingridraiana_)
Публикация от Ingrid Raiana (@ingridraiana_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LEA G Nail and School ????❄️ (@latelieroboutdesongles)
Публикация от LEA G Nail and School ????❄️ (@latelieroboutdesongles)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Magic Nails (@magic.nails.656)
Публикация от Magic Nails (@magic.nails.656)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tendencia en uñas ???????? (@naaiilss2023)
Публикация от Tendencia en uñas ???????? (@naaiilss2023)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Cantu Studio (@claudiacantustudio)
Публикация от Claudia Cantu Studio (@claudiacantustudio)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails & Beauty Studio (@aimestudio.ba)
Публикация от Nails & Beauty Studio (@aimestudio.ba)
Якщо тобі подобаються більш спокійні та мінімалістичні дизайни, ми маємо і такі ідеї. Нюдовий манікюр з додаванням втирки, тонких ліній або плавних переходів. Класичний червоний чи вишукані відтінки молочного, навіть трендовий леопард! Вибирай, що сподобається найбільше!
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Публикация от Twentyone Nails and Spa (@21_nailsandspa)
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Публикация от Sassou Nails (@sassou_nails)
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Публикация от UÑAS, CAPACITACIONES (@genesis.nailstudio)
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Публикация от •Lizbeth Dagnino Beauty Salon• (@dagninolizbs)
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Публикация от Luke Do (@lukemdo)
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Публикация от @silornails
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Публикация от Natali.Krakow.nails.pl????????????????krk (@mani._krakow)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LECHAT Nail Care (@lechatnails)
Публикация от LECHAT Nail Care (@lechatnails)
Раніше ми розповідали про тренди манікюру на 2023 рік.
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