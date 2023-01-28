Коли любов панує у повітрі: ідеї манікюру на День Святого Валентина

Коли в повітрі витає любов, вона проявляється навіть на нашому образі, а ще — нігтях! Якщо ти в пошуках ідеї манікюру на День Святого Валентина, Вікна зробили добірку гарних кольорів та дизайнів. Обирай та втілюй найкращі ідеї манікюру на 14 лютого.

Ідеї манікюру на День Святого Валентина — яскрава добірка

Традиційно лютий — місяць, коли палітра червоних та рожевих відтінків у майстрів на піку популярності. А ще блискітки, наклейки та втирки. Манікюр на День закоханих має передавати атмосферу та внутрішні почуття.

Якщо ти в пошуку гарних ідей та кольорів, ми підготували для тебе добірку тематичних дизайнів, які точно не залишать оточення байдужим. А якщо ж ти прихильниця мінімалізму чи однотонного манікюру, ми теж про це подбали.

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Свою любов хочеться виявляти навіть на дизайні нігтів, тому серця в різних варіаціях можуть тобі в цьому допомогти. Тримай ідеї манікюру на День Святого Валентина.

Ідеї манікюру на 14 лютого — класичні варіанти

Якщо тобі подобаються більш спокійні та мінімалістичні дизайни, ми маємо і такі ідеї. Нюдовий манікюр з додаванням втирки, тонких ліній або плавних переходів. Класичний червоний чи вишукані відтінки молочного, навіть трендовий леопард! Вибирай, що сподобається найбільше!

Раніше ми розповідали про тренди манікюру на 2023 рік.

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