Як приготувати капкейки на День закоханих — покроковий рецепт та ідеї декорування

Приготувати коханому чи коханій на День закоханих капкейки — дуже романтично та приємно! Адже це солодощі, зроблені власними руками. Тим паче готувати їх зовсім нескладно. У нашому матеріалі ти знайдеш покроковий рецепт капкейків на 14 лютого.
Які капкейки асоціюються з Днем святого Валентина? Звісно ж із бісквітом червоний оксамит. Для приготування капкейків на День закоханих тобі знадобиться такий перелік інгредієнтів:
Приготування
Прикрасити готові капкейки можна не тільки сирним кремом, а ще й їстівними блискітками, крихтою бісквіта, шоколадною крихтою, ягодами, горішками, фігурками з мастики, гілочками м’яти, кондитерською посипкою, лимонною цедрою чи фруктовими топінгами.
Ось ще кілька ідей для натхнення:
Фото: Unsplash — 1, 2, 3, 4
Раніше ми розповідали, як приготувати капкейки з полуницею.
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