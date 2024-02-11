Приготувати коханому чи коханій на День закоханих капкейки — дуже романтично та приємно! Адже це солодощі, зроблені власними руками. Тим паче готувати їх зовсім нескладно. У нашому матеріалі ти знайдеш покроковий рецепт капкейків на 14 лютого.

Капкейки на День закоханих — покроковий рецепт

Які капкейки асоціюються з Днем святого Валентина? Звісно ж із бісквітом червоний оксамит. Для приготування капкейків на День закоханих тобі знадобиться такий перелік інгредієнтів:

Борошно — 220 г

Яйця — 2 шт.

Вершкове масло — 250 г

Кефір — 180 мл

Розпушувач — 1,5 ч.л.

Дрібка солі

Харчовий барвник червоний — 5 мл

Вершковий сир — 300 г

Цукрова пудра — 200 г

Ванільний цукор — 5 г

Приготування

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У миску просій борошно, розпушувач та додай дрібку солі. В іншій мисці змішай 160 г м’якого вершкового масла, 150 г цукрової пудри та два яйця. Збий усе міксером. У збиту масу додай кефір та харчовий барвник. Ретельно вимішай. Поєднай вміст двох мисок — сухі інгредієнти з рідкими. Заміси червоне тісто на капкейки. У паперові формочки для кексів ложкою влий тісто. Має бути 2/3 від форми. Випікай капкейки на 14 лютого протягом 25 хвилин на 180°C. Для крему збий міксером 90 г вершкового масла, вершковий сир, 5 г ванільного цукру та 50 г цукрової пудри. Прикрась готові капкейки кремом.

Як прикрасити капкейки на 14 лютого

Прикрасити готові капкейки можна не тільки сирним кремом, а ще й їстівними блискітками, крихтою бісквіта, шоколадною крихтою, ягодами, горішками, фігурками з мастики, гілочками м’яти, кондитерською посипкою, лимонною цедрою чи фруктовими топінгами.

Ось ще кілька ідей для натхнення:

Як приготувати капкейки на День закоханих — покроковий рецепт та ідеї декорування / 4 Фотографії

Фото: Unsplash — 1, 2, 3, 4

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