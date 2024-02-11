Приготовить любимому или любимой на День влюбленных капкейки очень романтично и приятно! Это ведь сладости, сделанные собственными руками. Тем более, готовить их совсем несложно. В нашем материале ты найдешь пошаговый рецепт капкейков на 14 февраля.

Капкейки на День влюбленных — пошаговый рецепт

Какие капкейки ассоциируются с Днем святого Валентина? Конечно же с бисквитом красный бархат. Для приготовления капкейков на День влюбленных тебе понадобится такой перечень ингредиентов:

Мука — 220 г

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 250 г

Кефир — 180 мл

Разрыхлитель — 1,5 ч.л.

Щепотка соли

Пищевой краситель красный — 5 мл

Сливочный сыр — 300 г

Сахарная пудра — 200 г

Ванильный сахар — 5 г

Приготовление

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В миску просей муку, разрыхлитель и добавь щепотку соли. В другой миске смешай 160 г мягкого сливочного масла, 150 г сахарной пудры и два яйца. Взбей все миксером. В массу добавь кефир и пищевой краситель. Тщательно вымешай. Соедини содержимое двух мисок — сухие ингредиенты с жидкими. Замеси красное тесто на капкейки. В бумажные формочки для кексов ложкой влей тесто. Должно быть 2/3 от формы. Выпекай капкейки на 14 февраля в течение 25 минут на 180°C. Для крема взбей миксером 90 г сливочного масла, сливочный сыр, 5 г ванильного сахара и 50 г сахарной пудры. Укрась готовые капкейки кремом.

Как украсить капкейки на 14 февраля

Украсить готовые капкейки можно не только кремом, но и съедобными блестками, крошкой бисквита, шоколадной крошкой, ягодами, орешками, фигурками из мастики, веточками мяты, кондитерской посыпкой, лимонной цедрой или фруктовыми топингами.

Вот еще несколько идей для вдохновения:

Как приготовить капкейки на День влюбленных — пошаговый рецепт и идеи декорирования / 4 Фотографии

Фото: Unsplash — 1, 2, 3, 4

Раньше мы рассказывали, как приготовить капкейки с клубникой.

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