Как приготовить капкейки на День влюбленных — пошаговый рецепт и идеи декорирования

Приготовить любимому или любимой на День влюбленных капкейки очень романтично и приятно! Это ведь сладости, сделанные собственными руками. Тем более, готовить их совсем несложно. В нашем материале ты найдешь пошаговый рецепт капкейков на 14 февраля.
Какие капкейки ассоциируются с Днем святого Валентина? Конечно же с бисквитом красный бархат. Для приготовления капкейков на День влюбленных тебе понадобится такой перечень ингредиентов:
Приготовление
Украсить готовые капкейки можно не только кремом, но и съедобными блестками, крошкой бисквита, шоколадной крошкой, ягодами, орешками, фигурками из мастики, веточками мяты, кондитерской посыпкой, лимонной цедрой или фруктовыми топингами.
Вот еще несколько идей для вдохновения:
Фото: Unsplash — 1, 2, 3, 4
Раньше мы рассказывали, как приготовить капкейки с клубникой.
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