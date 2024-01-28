Передати силу почуттів: торт на День закоханих — ідеї, як прикрасити

Зовсім незабаром — найромантичніше свято року. На День Святого Валентина закохані пари дарують одне одному милі подарунки, листівки-валентинки у вигляді сердечок та спільно займаються милими, романтичними справами.
Однак здивувати кохану людину можна не лише подарунком. Адже День всіх закоханих — не про дорогі речі, а про вияв уваги та кохання. Наприклад, можна самостійно зробити торт на 14 лютого і цікаво його прикрасити.
Кілька ідей оформлення торта на День закоханих ми знайшли на просторах соціальних мереж, тож пропонуємо їх тобі.
Бенто-торт — торт, який готується за звичайними рецептами, однак є меншого розміру за звичні. Така подача дозволяє зʼїсти бенто-торт одній людині або невеликій компанії за раз.
Нині чимало фуд-блогерів та пекарів вигадують різноманітні оформлення для бенто-тортів, що робить випічку ще красивішою та милою. Кілька ідей бенто-торта до Дня закоханих пропонуємо далі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Домашня кондитерська “Timmi Cake” (@timmi_cake)
Допис, поширений Домашня кондитерська “Timmi Cake” (@timmi_cake)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Берегович (@olya_beregovich)
Допис, поширений Оля Берегович (@olya_beregovich)
@cakebycaseylee Cake for one! #bentoboxcakes #fypシ #cakedecorating #cakevideos #bentoboxideas #togobox #buttercreampiping #bentoideasforkids #valentinesday #cupcake ♬ SNAP – High and Fast – Rosa Linn
@sugarbase Galentine’s cake inspo ???? #galentinesday #valentinesday #cake #cakeinspo #valentinesdaycake #galentinesdayideas ♬ original sound – Mae Stephens ♡︎
Якщо не хочеш ризикувати, тоді можеш скористатися звичними рецептами та пропорціями і надихнутися ідеями, що ми підібрали для оформлення торта на День Святого Валентина, нижче.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оксана Міщенко (@the_cake_bc)
Допис, поширений Оксана Міщенко (@the_cake_bc)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БЕНТО ТОРТ | КАПКЕЙКИ | ВЕСІЛЬНИЙ | ДНІПРО (@frosi_bar)
Допис, поширений БЕНТО ТОРТ | КАПКЕЙКИ | ВЕСІЛЬНИЙ | ДНІПРО (@frosi_bar)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ТОРТИ ІВАНО ФРАНКІВСЬК (@bonbons_de_luxe)
Допис, поширений ТОРТИ ІВАНО ФРАНКІВСЬК (@bonbons_de_luxe)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demkovych Olha / арт кондитер (@demkovych_olha_)
Допис, поширений Demkovych Olha / арт кондитер (@demkovych_olha_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Торти&Десерти, Луцьк (@smakota_lutsk)
Допис, поширений Торти&Десерти, Луцьк (@smakota_lutsk)
@erin_dittmer ???? this no-bake #valentinesday cookie cake comes together in 10 minutes with only 5 ingredients! ???????????? full recipe posted in comments #galentinesday #nobakedessert #5ingredients #cookiecake #desserttiktok #potluckidea #valentine #sweettooth #peanutbutter #marshmallows ♬ original sound – Erin Dittmer
@bakingbynaomi cutesy lil red velvet #valentinescake #galentinesparty #pinterestcake #aestheticcake #cakedecorating #caketok #caketutorial #baking #aestheticbaking #bakingbynaomi ♬ Valentine by Laufey speed up – ????
Разом з тим, їсти такі красиві тортики в тиші — не варіант! Раніше ми дібрали для тебе кілька фільмів до Дня Святого Валентина: шукай той, який тобі до вподоби, у матеріалі.
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