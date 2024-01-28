Зовсім незабаром — найромантичніше свято року. На День Святого Валентина закохані пари дарують одне одному милі подарунки, листівки-валентинки у вигляді сердечок та спільно займаються милими, романтичними справами.

Однак здивувати кохану людину можна не лише подарунком. Адже День всіх закоханих — не про дорогі речі, а про вияв уваги та кохання. Наприклад, можна самостійно зробити торт на 14 лютого і цікаво його прикрасити.

Кілька ідей оформлення торта на День закоханих ми знайшли на просторах соціальних мереж, тож пропонуємо їх тобі.

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Торт на День закоханих: ідеї оформлення бенто-торта

Бенто-торт — торт, який готується за звичайними рецептами, однак є меншого розміру за звичні. Така подача дозволяє зʼїсти бенто-торт одній людині або невеликій компанії за раз.

Нині чимало фуд-блогерів та пекарів вигадують різноманітні оформлення для бенто-тортів, що робить випічку ще красивішою та милою. Кілька ідей бенто-торта до Дня закоханих пропонуємо далі.

Торт на День Святого Валентина: ідеї

Якщо не хочеш ризикувати, тоді можеш скористатися звичними рецептами та пропорціями і надихнутися ідеями, що ми підібрали для оформлення торта на День Святого Валентина, нижче.

Передати силу почуттів: торт на День закоханих — ідеї, як прикрасити / 2 Фотографії

Разом з тим, їсти такі красиві тортики в тиші — не варіант! Раніше ми дібрали для тебе кілька фільмів до Дня Святого Валентина: шукай той, який тобі до вподоби, у матеріалі.

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