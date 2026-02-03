Как сделать бенто-торт ко Дню влюбленных: рецепт с которым у тебя получится удивить

Сейчас очень популярны бенто-торты. Они маленькие и идеально подходят для празднования вдвоем. Так что перед 14 февраля люди ищут, как сделать бенто-торт на День влюбленных.

Бенто-торт популярен также тем, что на нем можно сделать любой дизайн: красивые рисунки, смешные надписи, разный декор. Есть десятки идей для дизайна бенто-торта ко Дню Святого Валентина.

Читай в материале, как сделать бенто-торт в День влюбленных своими руками. Здесь ты найдешь пошаговый рецепт.

Как сделать бенто-торт на День влюбленных

Приготовление бисквита для бенто-торта

Для бенто-торта необходима форма диаметром 10-12 см:

2 яйца

60 г сахара

60 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

оливковое масло

Яйца взбить с сахаром 5-8 мин до пышной плотной пены. Муку просеять, также просеять разрыхлитель и перемешать все венчиком. Аккуратно в несколько подходов добавить муку к яйцам, перемешивая силиконовой лопаткой.

Добавить полстоловой ложки масла и хорошо перемешать. Дно формы устелить пергаментной бумагой. Выпекать бисквит 15-20 мин до сухой шпажки при температуре 180°С.

Как сделать начинку в бенто-торт

Самая популярная и легкая начинка для бенто-торта — вишневый соус:

100 г вишни (можно замороженной)

20 г сахара

5 г кукурузного крахмала

25 г воды

Крахмал предварительно растворить в прохладной воде. Вишню с сахаром довести на сковороде до кипения, влить разведенный крахмал и кипятить 1-2 мин. Дать начинке остыть.

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Крем для начинки бенто-торта

Для крема внутрь бенто-торта надо:

90 г крем-сыра (такого как для суши)

45 г сахарной пудры

35 г сливок 33%

Все ингредиенты перемешать миксером.

Крем для выравнивания бенто-торта

Для этого крема тебе понадобится:

120 г крем-сыра (как для суши)

45 г сахарной пудры

45 г сливочного масла

Мягкое масло взбить миксером с сахарной пудрой несколько минут. Добавить крем-сыр и еще раз взбить миксером. Далее перемешать силиконовой лопаткой, чтобы убрать “пузырьки”. Выравнивать торт можно также сливочным кремом (тот, что и в начинке), но делать это труднее.

Как сделать бенто-торт ко Дню влюбленных: сборка торта

Бисквит разрезать на две части и пропитать молоком или сахарным сиропом. Часть крема для начинки нанести на первый слой бисквита, из второй части сделать бортики по кругу.

Внутрь бортиков выложить начинку. Пропитать второй корж бисквита и пропитанной стороной накрыть начинку.

Далее нужно выровнять торт. В кондитерский мешок выложить крем, срезать кончик и по спирали выдавливать крем снизу до верха бисквита по боковой поверхности торта. Так же по спирали с краев к центру выдавливать крем на верхней поверхности торта.

Далее кондитерским шпателем нужно выровнять торт. Затем выровнять верх торта. Из остатков крема или новой порции крема сделать дизайн по своему выбору.

Собирать торт можно по следующему принципу.

Бенто-торт ко Дню Святого Валентина: идеи

Удивлять можно не только бенто-тортами, раньше мы рассказывали, как приготовить панкейки на День святого Валентина.

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