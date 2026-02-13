14 лютого в Німеччині: як прагматичні німці відзначають День святого Валентина

Щороку 14 лютого квіткові магазини Німеччини переживають справжній бум, і це в країні — єдиний день, коли чоловіки купують більше квітів, ніж жінки.

Бувши доволі прагматичними, деякі німці всерйоз замислюються: чи справді 14 лютого — це романтичне свято, а не вдалий маркетинговий хід флористів? Тож як святкують День святого Валентина в Німеччині — розбираємося у матеріалі.

14 лютого — яке свято в Німеччині

Популярна серед німців версія свята твердить, що цей день нібито вигадали флористи. Проте місцеві ЗМІ не втомлюються розповідати, що його історія значно глибша, і свято назване на честь святого Валентина — римського священника, який у третьому столітті таємно вінчав закохані пари.

Але от цікаво: у Німеччині неодмінно роблять акцент на тому, що Валентин ще й, за переказами, дарував молодятам квіти зі свого саду.

До Європи традиція святкування Дня закоханих потрапила з Англії ще у середньовіччі, а згодом емігранти поширили її в США. Після Другої світової війни американські солдати привезли її до Європи, зокрема й до Німеччини.

У 1950 році у Німеччині відбувся перший бал святого Валентина, і з того часу свято набуло широкої популярності, особливо завдяки рекламним кампаніям квіткової індустрії.

Сьогодні День святого Валентина у німців асоціюється з квітами, шоколадними подарунками та листівками. Багато людей охоче дарують ці знаки уваги, і торговці дійсно щороку розраховують на значні прибутки.

Як святкують День святого Валентина в Німеччині

Як пише портал Falstaff більше ніж половина німців (не менше 55%), за даними опитування Eurojackpot, воліли б зробити подарунок своїм коханим на День святого Валентина. Однак у виборі подарунків більшість не схиляються до оригінальності та вибирають традиційні варіанти:

19% німців зізналися, що дарують квіти;

11% радують партнера невеликими подарунками вартістю до 25 євро, здебільшого шоколадом;

9% опитаних віддають перевагу спільній романтичній вечері;

9% вибирають дорожчі подарунки, такі як ювелірні вироби, вартістю понад 50 євро;

лише 6% готують щось своїми руками або дарують інші предмети для будинку.

Також під час опитування у німців поцікавилися, хто більше чекає на День святого Валентина — чоловіки чи жінки.

Загалом близько чверті учасників опитування зізналися, що ніколи не надавали цьому дню особливого значення. Однак, якщо розглядати дані щодо статі, то очевидно, що близько 30% жінок не є шанувальницями Дня святого Валентина.

Проте більшість німців все ж таки чекають 14 лютого, аби придбати букет, шоколад або традиційний імбирний пряник у формі серця, і висловити почуття коханій або коханому.

