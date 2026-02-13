Стиль життя Свята

14 лютого в Німеччині: як прагматичні німці відзначають День святого Валентина

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Лютого 2026, 16:10 3 хв.
14 лютого у німеччині
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь