14 февраля в Германии: как прагматические немцы отмечают День святого Валентина

Каждый год 14 февраля цветочные магазины Германии переживают настоящий бум, и это в стране единственный день, когда мужчины покупают больше цветов, чем женщины.

Будучи достаточно прагматичными, некоторые немцы всерьез задаются вопросом: действительно ли 14 февраля — это романтический праздник, а не удачный маркетинговый ход флористов? Как празднуют День святого Валентина в Германии — разбираемся в материале.

14 февраля — какой праздник в Германии

Популярная среди немцев версия праздника утверждает, что этот день якобы придумали флористы. Однако местные СМИ не устают рассказывать, что его история гораздо глубже, и праздник назван в честь святого Валентина — римского священника, который в третьем веке тайно венчал влюбленные пары.

Но вот интересно: в Германии непременно делают акцент на том, что Валентин, по преданию, еще и дарил молодоженам цветы из своего сада.

В Европу традиция празднования Дня влюбленных попала из Англии еще в средневековье, а затем эмигранты распространили ее в США. После Второй мировой войны американские солдаты привезли ее в Европу, в том числе — и в Германию.

В 1950 году в Германии состоялся первый бал святого Валентина, и с тех пор праздник приобрел широкую популярность, особенно благодаря рекламным кампаниям цветочной индустрии.

Сегодня День святого Валентина у немцев ассоциируется с цветами, шоколадными подарками и открытками. Многие охотно дарят эти знаки внимания, и торговцы действительно ежегодно рассчитывают на значительные прибыли.

Как празднуют День святого Валентина в Германии

Как пишет портал Falstaff более половины немцев (не менее 55%), по данным опроса Eurojackpot, предпочли бы сделать подарок своим любимым на День святого Валентина. Однако в выборе подарков большинство не склоняются к оригинальности и выбирают традиционные варианты:

19% немцев признались, что дарят цветы;

11% радуют партнера небольшими подарками стоимостью до 25 евро, в основном шоколадом;

9% опрошенных предпочитают романтический ужин;

9% выбирают более дорогие подарки, такие как ювелирные изделия, стоимостью свыше 50 евро;

только 6% готовят что-то своими руками или дарят другие предметы для дома.

Также во время опроса у немцев поинтересовались, кто больше ждет День святого Валентина — мужчины или женщины.

В общей сложности около четверти участников опроса признались, что никогда не придавали этому дню особого значения. Однако если рассматривать данные по полу, то очевидно, что около 30% женщин не являются поклонницами Дня святого Валентина.

Однако большинство немцев все же ждут 14 февраля, чтобы приобрести букет, шоколад или традиционный имбирный пряник в форме сердца, и выразить свои чувства любимой или любимому.

