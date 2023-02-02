Кохана точно цьому зрадіє: що подарувати дівчині на 14 лютого

Щороку настає той момент, коли треба придумати, що подарувати дівчині на 14 лютого. У День усіх закоханих треба дарувати подарунки, які символізували б любов, турботу, уважність. А також приносили б задоволення і потішили б дівчину.

Перед чоловіками завжди постає проблема, що вибрати, адже дівчата мають сотні бажань як маленьких, так і великих. Ми розповімо про ідеї подарунків для дівчат на День Святого Валентина.

Подаруй емоції

Емоції запам’ятовуються найбільше! Якщо фізичний подарунок за кілька років може зламатися, загубитися чи більше не радувати, то приємні спогади грітимуть завжди. Особливо, якщо емоції ви отримуватимете вдвох.

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Подаруй коханій на 14 лютого майстер-клас із гончарства. По-перше, ви чудово проведете разом час, отримаєте новий досвід, а за кілька тижнів зможете забрати свій витвір! Ви зможете зробити глечик, тарілку, парні чашки тощо, прикрасити їх своїми індивідуальними малюнками чи написами.

Цей подарунок відразу стає ціннішим, адже зроблений своїми руками та любов’ю.

За таким принципом можна подарувати майстер-клас на створення власної картини. За годину ваша пара створить свій витвір мистецтва. У картину ви можете закласти свій сенс, почуття, зобразити ваше кохання. Потім вона прикрашатиме інтер’єр і нагадуватиме про приємні моменти.

Хорошим подарунком для дівчини на День Святого Валентина може стати сертифікат на масаж. Постійний стрес, втома, хвилювання так ускладнюють життя. А приємний масаж допоможе розслабитися та відновити сили.

Саморозвиток

Якщо ж твоя дівчина чи дружина любить постійно вивчати щось нове, можна розглянути як подарунок кілька популярних книг на тему бізнесу, психології, саморозвитку тощо.

Або ж можна подарувати дівчині електронну книгу. Вона компактна, легка та може вміщувати до сотні книг. Її можна читати в темряві (під час відключень світла хороший варіант), під час подорожі, та й взагалі її зручно носити з собою.

Також можна подарувати дівчині на День усіх закоханих курси з якоїсь сфери. Якщо вона проявляла бажання вивчати веб-дизайн, маркетинг чи навіть IT, то подарований курс може стати першим кроком у розвитку її нової кар’єри.

Сфера краси

Чи не кожна дівчина хотіла б отримати повний спектр б’юті-процедур. Це може коштувати чималих грошей. Але кілька процедур окремо можна придбати.

Наприклад, подарувати дівчині сертифікат до косметолога або процедуру догляду за волоссям. Багато дівчат хотіли б зробити лазерну епіляцію, тому це теж могло б порадувати кохану.

Креативні подарунки

Зараз мережу охоплює тренд на створення власного журналу. Ти можеш подарувати дівчині журнал VOGUE з її фото на обкладинці. Ба більше! Він буде повністю присвячений їй. Такі журнали роблять на замовлення, але для цього треба багато фото коханої та інформації про неї, яку можна було б розписати як статті у журналі. Беззаперечно, це може здивувати.

На 14 лютого можна подарувати коханій рамку з живими фото. Вони рухаються, як у фільмі про Гаррі Поттера.

Такі рамки для фотографій можуть вміщувати кілька фото, які можна змінювати, а також вимикати за потреби.

Точно твоїй коханій стануть до вподоби оригінальні прикраси. Їх можна зробити на замовлення, це необов’язково має бути золото чи срібло. Зараз багато майстрів роблять автентичні українські прикраси або ті, які символізують улюблений фільми, книгу тощо.

Дівчата, так само як і хлопці, стикаються з проблемою вибору подарунка. Раніше ми розповідали, що подарувати хлопцю на 14 лютого.

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