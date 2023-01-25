Що подарувати на 14 лютого хлопцю: ідеї яскравих подарунків на будь-який бюджет

День закоханих щорічно святкують 14 лютого у всьому світі. У цей день заведено говорити своїм коханим про почуття, проводити разом цікаво час та дарувати подарунки.

Хоч і багатьом людям цьогоріч не до святкувань, втішити рідну людину та подарувати щось особливе — можна.

Однак якщо ти хочеш справді здивувати коханого чимось цікавим, необхідно подбати про презент заздалегідь. Що подарувати на 14 лютого хлопцю — читай у матеріалі.

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Якщо ви вже багато років разом, здивувати партнера буде не так легко. Для багатьох дівчат вибір подарунка обертається справжнісінькою головоломкою.

Особливо тоді, коли в хлопця вже все нібито є. Іноді чоловіки вважають, що дарувати якісь дрібниці типу шкарпеток — моветон. Але насправді в інтернет-магазинах можна обрати цікаві варіанти в стильних принтах. Варто тільки відштовхуватися від смакових уподобань хлопця та твого бюджету.

Якщо ти шукаєш щось зовсім не дороге, можна придивитися до таких ідей:

іменний брелок;

повербанк;

карти для покеру або бриджу;

масажер для спини;

книжка;

спідня білизна;

шампунь або гель для душу;

солодощі;

набір до пива.

Подарунки для хлопця до 500 грн

У такій ціновій категорії можна вибрати досить багато презентів. Наприклад, якщо хлопець мріяв займатися риболовлею, можна подарувати йому набір для рибалки-початківця. Також зверни увагу на такі пропозиції:

цікава настільна лампа;

гаманець;

міні-колонка;

тример;

сумка для ноутбука;

срібні прикраси (персні або хрестик);

браслет зі шкіри;

масаж;

пляшка рому або віскі.

Ідеї подарунків хлопцю до Дня Святого Валентина: дорогі презенти

Якщо ти відклала певну частину грошей на подарунок заздалегідь і плануєш витратити на нього кругленьку суму, можна вибрати щось із дорожчого сегменту:

хороший годинник;

парні світшоти;

PlayStation;

бездротові навушники;

Starlink;

квадрокоптер;

набір для пікніка;

брендовий наплічник;

пляшка елітного алкоголю;

поїздка в Карпати;

ювелірні прикраси;

похід у SPA;

новенький iPhone;

похід на майстер-клас;

дегустація вин;

побачення на даху;

стрибок з мотузкою з висоти;

романтичний вікенд за містом.

Важливо, хай який подарунок ти вибереш, презентувати його з душею та усією любов’ю.

Навіть якщо зараз переживаєш скрутні часи, можна у якості подарунку приготувати романтичну вечерю на двох.

Люблячий партнер зрозуміє та обов’язково оцінить твої старання.

Дарувати подарунки можна не лише іншим, але й собі. А якщо ти обмежуєш себе в радощах життя через те, що вважаєш себе бідним(-ою), то пропонуємо прочитати, що таке психологія бідності.

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