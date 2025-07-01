З 1 днем липня: хай буде тепло і на вулиці, і в душі — листівки та картинки для привітань

Липень — це серединка літа, його променисте серце. Це саме той місяць, коли сонце вже не просто гріє, воно наче обіймає.

Він не питає, чи ти встиг (-ла) схуднути до сезону, він каже: Ходи на пляж, як є, головне — кайфуй!

Додай веселощів липневого настрою друзям та рідним — надішли їм картинки та листівки-вітання з 1 липня!

З 1 днем липня — картинки та листівки для тебе

Другий місяць літа приносить із собою справжню насолоду, коли вода в річці тепліша за чай, дні завершуються приємною втомою після активного відпочинку, а вечори створені для спокою, сміху або розмов “про все і ні про що”.

Побажай рідним кайфувати від тепла і від життя — картинки та листівки З 1 липня вже чекають на адресатів!

Липень прийшов — нехай проблеми підуть, а кожен день буде як відпустка: сонячний, легкий і смачний!

З 1 днем липня! Хай у тебе буде море емоцій, сонця і щастя!

Але попри всі розваги, пікніки та морозиво на ходу, в кожному українському місяці є нота війни. І ми, як ніхто інший знаємо, справжнє задоволення — це тиша без сирен і мир, у якому ростуть діти. Але ми не відкладаємо життя на завтра!

Вітаємо з 1 липня! Літо набирає обертів — лови сонце, мрій сміливо, живи яскраво!

Вітаю з першим днем серединки літа! Бажаю більше відпочинку, менше турбот і максимум задоволення!

Бажаємо, щоб цей місяць приніс тобі ковток справжнього відпочинку. Навіть якщо ти лишаєшся у місті, хай ніщо не заважатиме тобі зустрічати захід сонця хоча б на даху! Або піти в похід, поплисти на байдарці, зупинитись на ніч біля річки — і відчути, що щастя вміщується в одному термосі з гарячим чаєм і в багатті.

Липень — це коли навіть повітря має смак канікул! Вітаю тебе з його першим днем!

З 1 днем! Місяць стартував! Нехай усе йде не по плану, а краще! Бо неочікувані радості — найсмачніші!

З першим днем липня! Нехай між тобою і щастям не буде жодної хмаринки!

А ще не забудь привітати найдорожчих із вихідними, ми підготували тобі яскраві привітання для натхнення на новий день! Переглянь картинки Доброго ранку суботи.

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