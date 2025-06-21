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Доброго ранку суботи! Картинки-привітання з першим вихідним

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Червня 2025, 08:50
доброго ранку суботи - побажання гарного дня
Фото Pexels

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