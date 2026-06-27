Стиль життя Садівництво та город

Як позбутися від мурах на городі: прості методи, які допоможуть врятувати ділянку від комах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 27 Червня 2026, 19:00 3 хв.
як позбутися від мурах на городі
Фото Pexels

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