Як позбутися від мурах на городі: прості методи, які допоможуть врятувати ділянку від комах

Однією з проблем для садівників та городників є боротьба з мурахами. З одного боку ці комахи приносять користь, адже знищують павутинних кліщів, слимаків, гусениць та личинки мух, а також риють і розпушують ґрунт на глибині 1,5 м.

Але, здається, що шкоди від них більше, адже мурахи під час своєї життєдіяльності закислюють ґрунт, мурашник біля дерева поступово пригнічує кореневу систему, комахи їдять розсаду, розносять насіння бур’янів тощо. Саме тому треба знати, як позбутися від мурах на городі.

Як позбутися від мурах у саду та на городі

Якщо ти думаєш, як позбутися від мурах на ділянці, то насамперед треба знати, що тобі допоможуть у будь-якому магазині для саду та городу. Там тобі запропонують широкий вибір інсектицидів, тобто хімічних засобів для боротьби з мурахами.

Але є існують й інші способи, як позбутися від мурах на городі, які можна виконати в домашніх умовах.

Як позбутися мурах за допомогою борної кислоти

Борна кислота зневоднює організм мурах, а за кілька годин вона викликає параліч у комах, що призводить до настання смерті.

Щоб приготувати розчин борної кислоти, потрібно 5 г речовини розчинити у склянці гарячої води та додати 2 ст. л. цукру. Потім розвести цю суміш в 1 л води. Увечері мурахи збираються ночувати, тому саме у цю пору треба залити розчином мурашник.

Якщо ти не можеш знайти їхнє місце проживання, то треба налити розчин борної кислоти у невеликі плоскі місткості й розставити вздовж стежок.

Як боротися з мурахами за допомогою марганцівки

Щоб позбутися мурах цим способом, треба в 1 л води розвести марганцівку до насиченого рожевого кольору, після цього розчин вилити у 10 л води. Полити ним гнізда комах та обробити рослини, по яких вони найчастіше повзають.

Як прибрати мурах за допомогою оцту

Щоб прибрати мурах на городі за допомогою оцту, треба 1 ст. л. речовини розвести в 1 л води та обробити ті рослини, на яких з’явилися мурахи.

Як прибрати мурашник вручну

Якщо ти знаєш місце розташування мурашника, можна спробувати виселити мурах. Для цього треба за допомогою лопати викопати мурашник та помістити землю та комах у відро, а потім перенести це все за межі свого саду чи городу. А саме місце, де був розташований мурашник, залити окропом.

Різкі запахи, що відлякують мурах

Цих комах відлякують різкі запахи, тому між рядками різних культур на городі можна посадити чи розсипати:

листя анісу або тирсу, змішані з перетертим часником;

петрушку;

лаврове листя;

тютюновий попіл;

полин;

чебрець;

мелісу;

дику м’яту та інші рослини з різкими ароматами.

На жаль, існує багато різних шкідників, які знищують урожай на городі. Раніше ми розповідали, як боротися з капустянкою.

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