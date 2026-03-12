Як вивести мокрець на городі — важко, але можливо

Сезон городів уже розпочався! До України прийшло очікуване потепління, тож вже можна не хвилюватися за рослини на городі. Однак передвісниками сезону є різноманітні бурʼяни, які пробиваються із землі з першими сонячними променями.

Одним із найпоширеніших бурʼянів є мокрець, або зірочник середній — його наукова назва. Рослина швидко розростається, її важко вивести з городу, цей бурʼян стелиться по землі килимом і перешкоджає потраплянню сонячних променів і тепла до інших, їстівних культур.

Як вивести мокрець на городі і які методи для цього годяться, розповідаємо тобі далі.

Мокрець: як позбутися

Мокрець найчастіше росте у затінених місцях із підвищеною вологістю — від цього й пішла його народна назва. Однак через живучість, він чудово приживається й на освітлених сонцем ділянках городу.

Найбільша шкода від цього бурʼяну — розмноження бактерій та шкідників у ґрунті, до якого мокрець перекриває доступ променям сонця та повітря.

Однак позбутися бур’яну за один раз не вийде, це — тривала та систематична робота.

Як вивести мокрець

Перед посівом будь-яких культур просапай та розпуши землю. Гостру сапу варто заглиблювати у землю на два сантиметри, де росте найбільше коренів мокрецю. Після цього обовʼязково збери бурʼян із землі, аби він не проріс знову. Розпушуй та просапуй ґрунт кожні 10-15 днів. Бур’ян активно розмножується в кислому середовищі, тож можна нейтралізувати кислість ґрунту. Змішай крейду, доломітове борошно та золу (суміш недогорілого вугілля та попелу). Цю суміш можна розсипати по городу та перекопати землю, або змішати із відром води, полити місце розмноження бурʼяну і перекопати. Можеш використовувати спеціальні хімічні сполуки для оброблення землі.

Зверни увагу, що будь-яке оброблення землі (окрім механічного) можливе лише восени та ранньою весною, коли у плодовитих культур не почався період плодоношення.

Також читай, коли білити дерева навесні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!