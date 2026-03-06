Як приготувати бордоську суміш — рецепт якісної речовини, що не нашкодить рослинам

Садівники та городники дбайливо ставляться до своїх володінь. Тому вони не лише саджають дерева, кущі та різні городні культури, а й обробляють їх від шкідників та інших хвороб.

Одним із популярних засобів для боротьби з грибковими захворюваннями рослин є бордоська суміш. Ми розповімо, як приготувати бордоську суміш.

Що таке бордоська суміш

Бордоська суміш — це фунгіцид, він є засобом захисту рослин від грибкових захворювань.

Свою назву суміш отримала від місця, в якому її винайшли, а саме у французькому місті Бордо близько 100 років тому. До цієї рідини входить мідь та вапно, які разом ефективно діють проти грибкових інфекцій на садових та городніх культурах та квітах.

Бордоську суміш використовують для боротьби з грибковими та бактеріальними хворобами рослин. Вона ефективна у боротьбі з паршею яблуні та груші, плодовою гниллю, антракнозом, фітофторозом у помідорів та огірків, плямистістю кісточкових культур.

Як приготувати бордоську суміш

Для приготування бордоської суміші тобі знадобиться вода, мідний купорос та вапно. Пам’ятай, що працювати треба лише в гумових рукавицях.

Треба взяти 10 л води та два відра, у кожне налити по 5 л води. В одному відрі розчинити 100 г мідного купоросу, в іншому — 100 г вапняку. Далі у розчин вапна треба повільно вливати розчин купоросу, перемішуючи дерев’яною палицею. Не навпаки, адже тоді утворяться великі частинки й суспензія стане не стабільною.

Якщо ​​бордоська суміш приготована правильно, то вона буде слизькою на дотик та матиме блакитний колір. Якщо рідина має зелений відтінок, то у ній є надлишок купоросу, що може спричинити опіки на листі та плодах. Щоб перевірити, чи хороша бордоська суміш, треба занурити в неї цвях. Якщо на поверхні металу не з’явиться наліт, то все гаразд. А якщо цвях укриється крупинками, то у рідині є зайвий мідний купорос, треба додати вапняного молока.

Варто зауважити, що змішувати вапняне молоко з розчином мідного купоросу потрібно, лише коли вони охолонуть.

Також пам’ятай, що бордоську суміш не можна зберігати понад 24 години, адже вона втрачає свої корисні властивості.

Як приготувати бордоську суміш 3%

Щоб приготувати бордоську суміш 3%, треба на 10 л розчину використати 300 г мідного купоросу та 300 г вапна.

Спершу треба вапно розчинити у 2 літрах гарячої води (не вище за 50°C), так само у 2 л гарячої води розвести мідний купорос. Це робиться в окремих відрах. Потім до кожного розчину додати по 5 л холодної води. Після цього мідний купорос повільно влити до розчину вапна, постійно розмішуючи до однорідності.

Перевірити бордоську суміш можна так само завдяки цвяху або лакмусового папірця — після занурення у розчин він має стати сірувато-синім. Правильно приготована суміш має блакитний колір.

