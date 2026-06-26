Стиль життя Їжа та рецепти

Чим відчистити руки від молодої картоплі без шкоди для шкіри

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Червня 2026, 21:00 3 хв.
Як відмити руки від молодої картоплі
Фото Pexels

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