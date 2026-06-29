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Як часто поливати моркву: секрети соковитого врожаю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Червня 2026, 17:30 3 хв.
Скільки треба поливати моркву
Фото Depositphotos

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