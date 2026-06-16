Скільки можна їздити на транзитних номерах у 2026 році: терміни та штрафи

Бувають випадки, коли треба пересуватися на транспортному засобі, який знятий з обліку. У таких випадках видаються транзитні номери на червоному тлі. Читай, скільки можна їздити на транзитних номерах у 2026 році.

Що таке транзитні номери

Транзитний номерний знак для авто — це тимчасовий реєстраційний номер. Він має чотири цифри та дві літери на червоному тлі. Такий номерний знак транспортний засіб отримує, коли ще не зареєстрований або знятий з обліку.

Скільки можна їздити на транзитних номерах 2025

Згідно з пунктом 7 постанови № 1388, власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) їх протягом 10 діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Також зазначено, що строк державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Коли воєнний стан припиняється чи скасовується на всій території України або в окремих її місцевостях, власникам треба зареєструвати або перереєструвати автомобілі протягом 90 днів.

Чимало власників авто, ввезених в Україну минулого або позаминулого року, досі користуються машинами на транзитних номерах. Для цього важливо мати при собі всі необхідні документи: договір купівлі-продажу, страховий поліс, акт огляду та митну декларацію, якщо автомобіль був імпортований.

Під час перевірок правоохоронці зазвичай з розумінням ставляться до таких водіїв, особливо якщо документи в порядку і видно, що власник не ухиляється від реєстрації, а очікує завершення воєнного стану. Водночас така ситуація не триватиме безстроково: після закінчення воєнного стану та 90-денного перехідного періоду вимоги щодо реєстрації знову діятимуть у повному обсязі, а прострочення може спричинити проблеми.

Штраф за їзду на транзитних номерах

Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штраф за транзитні номери становить 850 грн. Цей штраф не є одноразовим. Людину можуть зупинити повторно і повторно виписати штраф.

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