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Скільки можна їздити на транзитних номерах у 2026 році: терміни та штрафи

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Червня 2026, 15:30 2 хв.
Скільки можна їздити на транзитних номерах у 2026 році
Фото Unsplash

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