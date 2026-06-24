Коли вийде 2 сезон Бухти вдів: ймовірна дата продовження та чого чекати від сюжету

Шанувальники містичної горор-комедії Бухта вдів можуть радіти: Apple TV+ офіційно підтвердив вихід другого сезону ще до прем’єри фінальної серії першої частини.

Що відомо про сюжет майбутнього серіалу та чи відома ймовірна дата виходу Бухти вдів 2 — у матеріалі.

Бухта вдів 2: дата виходу нового сезону

Серіал, створений сценаристкою Кеті Діппольд, став одним із головних телевізійних відкриттів року і отримав високі оцінки як від критиків, так і від глядачів.

Але режисер Хіро Мурай вже натякнув, що другий сезон може частково змінити формат. Окрім великої історії про прокляття острова, глядачі отримають окремі моторошні історії, кожна з яких розкриє нові сторони загадкової Бухти вдів.

Точної дати прем’єри поки що немає. Враховуючи масштаб виробництва та велику кількість спецефектів, експерти припускають, що нові серії можуть вийти не раніше 2028 року.

Проте одне вже відомо напевно: історія Бухти вдів ще далека від завершення, а попереду на глядачів чекає нова порція містики, гумору та несподіваних сюжетних поворотів.

Сюжет та анонс Бухта вдів 2

Події першої частини Бухти вдів розгортаються у невеликому острівному містечку Нової Англії, мешканці якого давно звикли до надприродних явищ. Тут нікого не дивують дивні тумани, загадкові зникнення чи морські чудовиська з давніх легенд.

Проте мер міста Том Лофтіс мріє перетворити похмуре поселення на популярний туристичний курорт. Його амбітним планам постійно заважає стародавнє прокляття, яке нависло над островом і виявляється цілком реальним.

Фінал першого сезону залишив після себе чимало загадок. Найбільшою несподіванкою стало відкриття, що син Тома, Еван, є останнім живим нащадком засновника острова Річарда Воррена.

Саме він може стати ключем до розгадки багатовікового прокляття та припинення темної угоди, укладеної колись його предком. Ця сюжетна лінія майже гарантовано стане центральною у другому сезоні.

Поки що творці Бухти вдів 2 не розкривають подробиць майбутніх серій, однак авторка шоу Кеті Діппольд вже інтригує фанатів. За її словами, у новому сезоні може скластися враження, що на острові нарешті все добре і небезпека минула.

Втім, знаючи атмосферу серіалу, навряд чи спокій триватиме довго. Попереду старі таємниці, нові жахи та містичні випробування, які знову змусять героїв боротися за виживання.

Очікується, що до своїх ролей повернуться Меттью Ріс, який виконує роль Тома Лофтіса, Кінгстон Румі Саутвік, Стівен Рут, Кейт О’Флінн, Кевін Керролл та інші актори.

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