Любимая точно этому обрадуется: что подарить девушке на 14 февраля

Каждый год наступает тот момент, когда нужно придумать, что подарить девушке на 14 февраля. В День всех влюбленных нужно дарить подарки, символизирующие любовь, заботу, внимательность. А также доставляли бы удовольствие и порадовали бы девушку.

Перед мужчинами всегда встает проблема, что выбрать, ведь у девушек есть сотни желаний как маленьких, так и больших. Мы расскажем об идеях подарков для девушек на День Святого Валентина.

Подари эмоции

Эмоции запоминаются нам больше всего! Если физический подарок через несколько лет может сломаться, потеряться или больше не радовать, то приятные воспоминания будут греть всегда. Особенно, если эмоции вы будете получать вдвоем.

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Подари любимой на 14 февраля мастер-класс по гончарству. Во-первых, вы классно проведете вместе время, получите новый опыт, а через несколько недель сможете забрать свое произведение! Вы сможете сделать кувшин, тарелку, парные чашки, украсить их своими индивидуальными рисунками или надписями.

Этот подарок сразу становится более ценным, ведь сделан своими руками и с любовью.

По такому принципу можно подарить мастер-класс на создание своей картины. За час ваша пара создаст свое произведение искусства. В картину вы можете заложить свой смысл, чувства, изобразить вашу любовь. Затем она будет украшать интерьер и напоминать о приятных моментах.

Хорошим подарком для девушки в День Святого Валентина может стать сертификат на массаж. Постоянный стресс, усталость, волнение так усложняют жизнь. А приятный массаж сможет расслабить и восстановить силы.

Саморазвитие

Если же твоя девушка или жена любит постоянно изучать что-нибудь новое, можно рассмотреть как подарок несколько популярных книг на тему бизнеса, психологии, саморазвития и т.д.

Или можно подарить девушке электронную книгу. Она компактная, легкая и может вмещать до сотни книг. Ее можно читать в темноте (при отключениях света хороший вариант), во время путешествия и вообще ее удобно носить с собой.

Также можно подарить девушке в День всех влюбленных курсы из какой-то сферы. Если она выражала желание изучать веб-дизайн, маркетинг или даже IT, то подаренный курс может стать первым шагом в развитии ее новой карьеры.

Сфера красоты

Едва ли не каждая девушка хотела бы получить полный спектр бьюти-процедур. Это может стоить больших денег. Но несколько процедур по отдельности можно приобрести.

К примеру, можно подарить девушке сертификат к косметологу или процедуру ухода за волосами. Многие девушки хотели бы сделать лазерную эпиляцию, поэтому это тоже могло бы порадовать любимую.

Креативные подарки

Cейчас сеть охватывает тренд по созданию собственного журнала. Ты можешь подарить девушке журнал VOGUE с ее фото на обложке. Более того! Он будет полностью посвящен ей. Такие журналы делают под заказ, но для этого нужно много фото любимой и информации о ней, которую можно было бы расписать как статьи в журнале. Безусловно, это может удивить.

На 14 февраля можно подарить любимой рамку с живыми фото. Они двигаются, как в фильме о Гарри Поттере.

Такие фоторамки могут содержать несколько фотографий, которые можно менять, а также отключать при необходимости.

Точно твоей любимой понравятся оригинальные украшения. Их можно сделать под заказ, это не обязательно должно быть золото или серебро. Сейчас многие мастера делают аутентичные украинские украшения или символизирующие любимые фильмы, книгу и т.д.

Девушки, равно как и парни, сталкиваются с проблемой выбора подарка. Ранее мы рассказывали, что подарить парню на 14 февраля.

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