Что подарить на 14 февраля парню: идеи ярких подарков на любой бюджет

День влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля во всем мире. В этот день принято говорить своим любимым о чувствах, проводить вместе интересно время и дарить подарки.

Хотя и многим людям в этом году не до празднований, утешить родного человека и подарить что-то особенное — можно. Однако если ты хочешь действительно удивить свою любовь чем-нибудь интересным, необходимо позаботиться о презенте заранее.

Что подарить на 14 февраля парню — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Если вы уже много лет вместе, удивить партнера будет не так-то легко. Для многих девушек выбор подарка оборачивается самой настоящей головоломкой.

Особенно тогда, когда у парня уже все есть. Иногда мужчины считают, что дарить какие-то мелочи типа носков — моветон. Но на самом деле в интернет-магазинах можно выбрать интересные варианты в стильных принтах. Стоит только отталкиваться от вкуса парня и твоего бюджета.

Если ты ищешь что-то совсем не дорогое, можно присмотреться к следующим идеям:

именной брелок;

павербанк;

карты для покера или бриджа;

массажер для спины;

книга;

нижнее белье;

шампунь или гель для душа;

сладости;

набор для пива.

Подарки для парня до 500 грн

В такой ценовой категории можно на самом деле выбрать достаточно много презентов. Например, если парень мечтал заниматься рыбалкой, можно подарить ему набор для начинающего рыбака. Также обрати внимание на следующие предложения:

интересная настольная лампа;

кошелек;

мини-колонка;

триммер;

сумка для ноутбука;

серебряные украшения (перстни или крестики);

браслет из кожи;

массаж;

бутылка рома или виски.

Идеи подарков парню ко Дню святого Валентина: дорогие презенты

Если ты отложила определенную часть денег на подарок заранее и планируешь потратить на него кругленькую сумму, можно выбрать что-то из более дорогого сегмента:

хорошие часы;

парные свитшоты;

PlayStation;

беспроводные наушники;

Starlink;

квадрокоптер;

набор для пикника;

брендовый рюкзак;

бутылка элитного алкоголя;

поездка в Карпаты;

ювелирные украшения;

поход в SPA;

новенький iPhone;

поход на мастер-класс;

дегустация вин;

свидание на крыше;

прыжок с веревкой с высоты;

романтический уик-энд за городом.

Важно, какой бы подарок ты ни выбрала, презентовать его с душой и всей любовью.

Даже если сейчас переживаешь трудные времена, можно в качестве подарка приготовить романтический ужин на двоих.

Любящий партнер поймет и обязательно оценит твои старания.

Дарить подарки можно не только другим, но и себе. А если ты ограничиваешь себя в радостях жизни, потому что считаешь себя бедным(-ой), то предлагаем прочитать, что такое психология бедности.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!